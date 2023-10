Alcaldesa Pamplona sobre especulaciones en torno a posible moción de censura:"No me ocupa ni medio minuto de mi vida"

PAMPLONA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Pamplona, Cristina Ibarrola, ha afirmado que "me preguntan por una moción de censura desde el primer día, 17 de junio, en el que me eligieron alcaldesa de la ciudad", y que este tema "no me ocupa ni medio minuto de mi vida excepto las respuestas que doy, prácticamente diarias, a la prensa".

"Me preguntan por una moción de censura desde el primer día, 17 de junio, en el que me eligieron alcaldesa de la ciudad. Entonces, ¿qué opinión me va a merecer algo que sale cada día sin haber hecho nada?", ha planteado este lunes, en respuesta a los medios de comunicación durante la rueda de prensa ofrecida tras la Junta de Gobierno Local.

Aunque ha señalado que "no hablo de ciencia ficción", Ibarrola ha añadido que "en todo caso, si una moción de censura fuera por errores en el gobierno, por unilateralidad, por imposición o por lo que se están inventando, no estaría desde el primer día sin haber modificado nada, y cada día justificamos que eso que pretenden contar, ese relato que pretenden crear, es una gran mentira". "Si alguien quiere hacer una moción de censura por otros motivos, que los explique", ha afirmado.

Tras considerar que "hay que preguntarle a quien está en eso", ha subrayado que esta cuestión "no me ocupa ni medio minuto de mi vida excepto las respuestas que doy, prácticamente diarias, a la prensa". "Y siempre digo lo mismo, yo estoy trabajando por Pamplona, para Pamplona y por los ciudadanos de Pamplona todos los días de la semana", ha reivindicado.

Ha precisado Ibarrola que "parece que a algunos les molesta mucho que nos reunamos con asociaciones, que nos reunamos con colectivos, que nos reunamos con gente que nos vota y que no nos vota". "Es que no hemos hecho exclusión alguna, no como algunas otras formaciones que creo que no pudieran decir lo mismo. ¿Qué quiere que justifique? Pregunte a otros, sinceramente, yo es que no estoy en eso", ha dicho.