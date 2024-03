Alegría responde a Aragonès que están "abiertos a un nuevo modelo de financiación" pero negociado con todas las CCAA

MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deporte y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha respondido este miércoles al presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, sobre el cupo catalán y un nuevo modelo de financiación de las comunidades autónomas asegurando que, desde el Gobierno, están "abiertos a un nuevo modelo de financiación" pero si éste es negociado con todas las comunidades autónomas.

"Estamos abiertos y dispuestos a plantear ese nuevo modelo de financiación para mejorar los servicios que en este momento reciben los ciudadanos, pero con todas las comunidades autónomas y siempre respetando el principio constitucional de solidaridad territorial", ha expresado la mandataria socialista en declaraciones a los medios tras el desayuno informativo de Europa Press con el presidente de la Generalitat.

Asimismo, Alegría ha instado al PP a dejar de lado "ese modelo de oposición de ataque, de absoluto bloqueo y desligitimación y que "por una vez plantee una propuesta de un nuevo modelo de financiación autonómica" ya que gobierna en la mayoría de comunidades autónomas.

ARAGONÈS PIDE UNA NEGOCIACIÓN BILATERAL

Aragonès por su parte, ha reclamado "una negociación bilateral" y de "tú a tú" ya que, según ha defendido, en "una negociación multilateral no habrá acuerdo". Aún así, ha recalcado que van a reclamar su propuesta "en todos los foros" que tengan oportunidad.

"Yo no voy a decir a los ciudadanos de Andalucía cuál es el sistema de financiación que ellos necesitan. Que defiendan sus intereses siempre. Pero no voy a aceptar que me digan cuál es el sistema de financiación que Cataluña necesita", ha apostillado.

Sobre si el sistema que proponen es posible o no, Aragonès ha declarado que "también nos decían que la amnistía era imposible", por lo que cree que el gobierno de la Generalitat es "mucho más creíble" que el Ejecutivo.