Alejandro Fernández reta a Aragonés a quedarse a escuchar las "verdades" sobre la amnistía en la comisión de CCAA

Reprocha el tono "chabacanito" de Aragonès y le responde que se ha "troleado a sí mismo"



MADRID, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en Cataluña y candidato a las elecciones al Parlamento Catalán, Alejandro Fernández, ha retado al presidente de Cataluña, Pere Aragonès, a quedarse a escuchar las "verdades" sobre la Ley de amnistía el próximo lunes en la Comisión General de las Comunidades Autónomas convocada por el PP en el Senado.

Según ha expresado en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, al dirigente de ERC se le "llena la boca" con la palabra democracia pero sin embargo, luego en la Comisión General de Comunidades Autónomas "explica su libro y se va" cuando lo que tiene que hacer es "escuchar las verdades".

"En el Parlamento de Cataluña he escuchado muchísimas veces al señor Aragonès decir tonterías, pero jamás me he levantado de ahí", ha comparado Fernández.

LOS SOCIALISTAS NO VAN POR VERGÜENZA

Al ser preguntado por las declaraciones de Aragonès confirmando su asistencia a la comisión en las que afirmaba que "como independentista, catalán y de izquierdas, trolear al PP siempre apetece". Fernández ha afeado ese "lenguaje bastante chabacanito" del dirigente independentista achacándolo a su falta de discurso político.

"Él se ha troleado a sí mismo, ha sido incapaz de sacar leyes en el Parlamento, ha sido incapaz de sacar presupuestos, ha sido incapaz de lograr mayorías en el Parlamento de Cataluña a pesar de que había garantizado reiteradamente que las tenía", ha recordado.

Al ser preguntado por la presencia de los 'barones' del PP en la Comisión del próximo lunes convocada por los propios 'populares' para hablar sobre el contenido autonómico de la Ley de Amnistía, ha defendido que no se trata de una cuestión "estratégica" del partido, sino que es una cuestión de "defender el Estado de Derecho".

Además, le sorprende que aquellos que se "llenan la boca de democracia" luego se "nieguen" a debatir en las instituciones públicas sobre un tema tan "crucial". En lo que se refiere a los 'barones' del PSOE que han declinado acudir a la cita, como el dirigente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page o el asturiano, Adrián Barbón, según Fernández, significa que la "vergüenza preside toda su actividad".

RECHAZA LAS CACERÍAS PÚBLICAS

Por otro lado, ha sido preguntado por el caso que rodea a la presidenta autonómica Isabel Díaz Ayuso a raíz de la investigación por fraude fiscal de su pareja. Fernández ha defendido que "nunca" le han gustado las "cacerías públicas".

Y ha asegurado que la presidenta madrileña "no tiene nada que esconder" porque "no está imputada por ningún delito" y por lo tanto, a su juicio, "merece la pena" escucharla.