Los aliados del Gobierno rechazan la Superliga de los "ricos" porque puede "matar el fútbol"

Más País pide que la Unión Europea investigue la falta de competencia que produciría esta "secesión oligopólica"

MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Partidos aliados del Gobierno de coalición han mostrado su rechazo a la Superliga europea planteada por varios equipos de fútbol porque, en su opinión, se trata de una competición de los "ricos" que ahonda en la vertiente mercantil de este deporte, que puede ser "letal" para los clubes más modestos y que, en palabras del líder de Más País, Íñigo Errejón, puede acabar de "matar el fútbol".

Así se han expresado algunas de las formaciones que sirven de poyo al Ejecutivo en el Congreso durante las ruedas de prensa que han ofrecido en la Cámara Baja antes de la reunión de la Junta de Portavoces de este martes.

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha admitido que le falta información al respecto y que, para él, esto es "una pelea entre millonarios" que al final se pondrán de acuerdo. Eso sí, considera "curioso" ver cómo el presidente de la Liga, Javier Tebas, y el del Real Madrid, Florentino Pérez, se llaman "avaros y codiciosos".

"Dicen que puede ser un chantaje a la UEFA para que les paguen más en una nueva Champions, una especie de farol", ha comentado, antes de señalar que, desde su punto de vista, "hace mucho tiempo ya que la afición dejó de tener la importancia" que debe en el fútbol y que el "nuevo business" de la Superliga "puede impedir que equipos pequeños puedan llegar a jugar contra el Bayern de Munich".

VENTA AL MEJOR POSTOR

En una idea similar ha incidido la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, para quien la Superliga demuestra que el fútbol "se vende al mejor postor". A su juicio, esta competición tendría un "efecto letal en toda la estructura de clubes" porque no es más que "un gran negocio para los grandes en detrimento de los pequeños". "El fútbol ya no tiene nada que ver con los valores del deporte, sólo hay negocio y se quieren imponer unas nuevas reglas que marginan a la mayoría en beneficio de la minoría poderosa", ha resumido.

También ha cargado contra la Superliga el líder de Más Páis, Íñigo Errejón, quien ha pedido al Gobierno que no se limite a decir que no le gusta, sino que "tome cartas en el asunto". En concreto, le ha pedido que inste a la Unión Europea a investigar si la propuesta puede atentar contra las normas comunitarias.

A su juicio, se trata de "la secesión de los ricos", de una "secesión oligopólica de los más grandes que vulnera la posibilidad de competencia entre equipos". "Esto va a matar el fútbol, la vinculación popular y de los aficionados con el fútbol", ha lamentado.

"CON SUS MILLONES SE LA COMAN"

"No nos gusta el bipartidismo ni tampoco el triequipismo. No queremos que la cosa se reduzca a tres en el fútbol y a dos en política", ha resumido el diputado de Compromís, Joan Baldoví, a quien ha anunciado que no verá ni un sólo partido de esa "liga de ricos". "Allá con sus millones, que se coman esta Superliga", ha agregado.

De su lado, la diputada de la CUP, Mireia Vehí, ha mostrado su "sorpresa" por el "revuelo" que ha causado la propuesta de la Supeliga cuando, a su juicio, funcionaría igual que la UEFA con la Champions. Eso sí, considera que este debate puede servir para cuestionar el modelo de negocio que impera en el fútbol.

Por su parte, el portavoz del PDeCAT en el Congreso, Ferran Bel, ha pedido conocer más detalles sobre la propuesta y ha avisado de que "puede generar muchas más desigualdades en el espectáculo". "Hemos oído que es para sacar más rentabilidad los clubes y no sabemos si incluirá también topes salariales o garantías sobre el uso de los recursos económicos", ha añadido.