Alicia García (PP), confiada sobre un acuerdo con Vox en Extremadura: "Cuatro días en política dan mucho de sí"

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García. - PP / CEDIDA

MADRID 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, se ha mostrado confiada este viernes de que su partido llegará a un acuerdo con Vox para la investidura de la presidenta de Extremadura en funciones y candidata 'popular' a la reelección, María Guardiola, aseverando que "cuatro días en política dan mucho de sí".

En una rueda de prensa desde la Cámara Alta, García se ha referido así al estado de las negociaciones entre el PP y Vox de cara a la primera sesión del debate de investidura, que se celebrará el próximo martes 3 de marzo, donde está previsto que Guardiola pronuncie su discurso ante la Asamblea de Extremadura.

García ha subrayado que los trabajos de negociación con la formación de Santiago Abascal "seguirán adelante" en los días venideros y ha reivindicado que el objetivo del PP "no es otro" que consagrar la mayoría que forman los 'populares', ganadores de las elecciones del pasado 21 de diciembre con 29 escaños, y Vox, que fue tercera fuerza creciendo hasta los 11 diputados.

"No podemos separar que existe una mayoría, que el Partido Popular ganó las elecciones, que la tercera fuerza fue Vox y, por tanto, el objetivo del Partido Popular no es otro que convertir esa mayoría en gobiernos estables y, sobre todo, eficaces para los extremeños, en este caso, y para los aragoneses", ha indicado.

UN NUEVO MARCO NEGOCIADOR

Vox y el PP iniciaron el pasado lunes un nuevo formato para negociar, consistente en primero acordar medidas "concretas, claras y conocidas", un programa de gobierno, y después ocuparse de puestos. El objetivo es vencer "el clima de desconfianza" entre ambos partidos que se ha instalado en las conversaciones y han embarrancado la negociación en Extremadura.

Mientras tanto, la dirección nacional del PP se ha implicado en las negociaciones tanto en Extremadura como en Aragón para "facilitar los acuerdos" y evitar una posible repetición electoral, si bien algunos cargos 'populares' trasladan que la inmediatez de la campaña electoral en Castilla y León aleja en este momento las posibilidades de llegar a un pacto con los de Abascal.

Sin embargo, ven una ventana de oportunidad en primavera, a partir del 15 de marzo, cuando se decida el resultado de las elecciones de Castilla y León.