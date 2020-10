Almeida afea a Sánchez que sea "incapaz" de explicar "la medida más restrictiva y gravosa en 40 años de democracia"

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha afeado este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que sea "incapaz" de explicar a los españoles desde el Congreso de los Diputados "la medida más restrictiva y gravosa en 40 años de democracia", esto es la pretensión del nuevo estado de alarma por un periodo de 6 meses.

"Ha decidido no dar la cara, no asumir la defensa y no querer escuchar a la oposición", ha lanzado el también portavoz nacional del PP en rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno de la capital.

Martínez-Almeida ha recordado que los españoles viven "en una democracia y en un Estado de Derecho", por lo que cuentan con "libertades públicas", por lo que entiende que es necesario "aquilatar el número de días que se puede hacer".

"Lo grave de hoy es que Sánchez ha renunciado a explicar a los españoles la medida más gravosa sobre derechos fundamentales y libertades públicas, y al mismo tiempo no ha escuchado a los líderes de la oposición", ha indicado, para apuntar a continuación que "los españoles merecen que el presidente dé la cara y lo explique".