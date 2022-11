Almeida contesta a Abascal que la mejor moción de censura contra el 'sanchismo' es ganar las urnas en mayo

MADRID, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha contestado al presidente de Vox, Santiago Abascal, que la mejor moción de censura contra el 'sanchismo' es ganar las urnas en las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo.

En una entrevista en 'Telecinco', recogida por Europa Press, Almeida se ha dirigido a Vox para expresarle que la mejor opción no es presentar una moción de censura que no se ganaría ya no contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sino contra el 'sanchismo'.

La mejor moción de censura pasa por "ganar en las urnas con el mejor proyecto para los españoles", como se planteará en las elecciones del próximo 28 de mayo.