Almeida cree que Sánchez está haciendo una "escenificación" con Junts y ERC y que la amnistía "está pactada"

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha valorado este viernes que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, está haciendo una "escenificación" con Junts y ERC, además de asegurar que la amnistía "está pactada desde el punto de visto político".

"Luego hay que afinarla jurídicamente y no es una cuestión baladí", ha afirmado el alcalde en una entrevista en 'Antena 3', recogida por Europa Press.

Así, ha subrayado que todo el mundo daba por hecho que la investidura estaba pactada y cree que a Junts y a ERC "eso no lo conviene" y que se lo estaban poniendo "demasiado fácil". "Me sigue pareciendo una escenificación por parte de Sánchez que quiere pactar una amnistía de la cual no quiere hablar", ha apuntado.