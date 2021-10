Almeida dice que Sánchez "falta a la verdad" al decir que se ha recuperado el empleo: "Se le está poniendo cara de 2008"

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional del Partido Popular y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "falta a la verdad" al decir que se han recuperado los niveles de empleo anteriores a la crisis y a la situación Covid.

"Se le está poniendo la cara del año 2008, la de la negación de la crisis. Que por lo menos a Bruselas le cuenten toda la verdad y no solo lo que a ellos les interese", ha criticado Almeida en una entrevista en La Sexta Noche recogida por Europa Press.

En este sentido, el alcalde de Madrid ha insistido en que "no es cierto" que se hayan recuperado los niveles de empleo porque "no está contando a todas las personas que se encuentran en ERTE": "Y todavía no se han recuperado los niveles de empleo aún sin los ERTE".

En su opinión, la situación económica coincide con el diagnóstico que hizo el presidente del PP, Pablo Casado, quien aseguró que el país estaba "en quiebra". "Las previsiones de crecimiento del Gobierno no se están cumpliendo", ha afirmado.

"Cuando uno tiene que sacarse conejos de la chistera como el bono cultural o el cheque de la vivienda, que no estaban previstos, lo que pasa es que se está actuando en la misma senda que en 2008, cuando Zapatero nos decía que España estaba en la Champions League y que no había crisis", ha sentenciado Almeida.

El portavoz nacional del PP también ha criticado que Madrid "está siendo perjudicada" por el Gobierno de Pedro Sánchez y que ha habido una "notable disminución de las inversiones" en la capital. "¿Por qué Madrid tiene un trato tan diferente y tan discriminatorio?", se ha preguntado.

Respecto a los abucheos a Pedro Sánchez durante la celebración del 12 de octubre, Almeida ha explicado que representan "al sentir de la calle", aunque ha matizado que preferiría que no sucedieran durante la fiesta nacional: "No me gusta que desde el punto de vista institucional se produzca".