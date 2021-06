Almeida urge al Gobierno a "tomarse en serio" el uso de la mascarilla y que no adopte medidas "por interés político"

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha urgido este jueves al Gobierno de la Nación a "tomarse en serio" el uso de la mascarilla y a no adoptar medidas "por interés político".

Considera que la retirada de mascarilla al aire libre cuando se pueda mantener la distancia de seguridad es "una medida apresurada para tapar los indultos, que no se consensuó con las comunidades autónomas" y "que se anunció de forma unilateral".

"La ministra Darias (Sanidad) dice que si en un paso de cebra no se puede guardar la distancia, hay que portar la mascarilla, y por paso de cebra entendamos cualquier circunstancia en la que nos podamos encontrar. Yo ahora puedo estar sin mascarilla, estoy al aire libre; me acerco, me alejo y me la quito. Esto hay que tomárselo más en serio", ha lanzado desde el parque de El Retiro tras presidir junto a la Reina Letizia los actos por el patrón de la Policía Municipal.

Martínez-Almeida ha apuntado que "los ciudadanos merecen que las medidas no se adopten por mero interés político" y se ha preguntado "cómo se le dice ahora a la Policía que controle el uso de la mascarilla". "¿Cómo lo podemos hacer? Esto es más serio que tratar de tapar el día de los indultos", ha concluido.