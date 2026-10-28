Almeida ve el pacto PP-Vox un ejercicio de responsabilidad porque PSOE y Frente Amplio buscan "bloquear" el Senado

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida - FERNANDO SÁNCHEZ - EUROPA PRESS

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, considera que el pacto entre PP y Vox en el Senado es un "ejercicio de responsabilidad" en respuesta al acuerdo de coalición de PSOE, Frente Amplio y otras fuerzas territoriales de izquierda que, a su juicio, lo que buscan es "bloquear" y evitar una "mayoría cualificada" del centroderecha.

"Yo creo que cuando uno no se siente ganador, lo único que puede aspirar es a bloquear. Y esa es la razón por la que se hace la coalición de izquierdas en el Senado, para poder bloquear una eventual mayoría cualificada que hubiera en el Senado", ha declarado Almeida en un desayuno informativo que ha organizado Europa Press, al que ha acudido acompañado por su equipo en el Consistorio.

Almeida ha defendido el pacto entre PP y Vox, con el que los 'populares' no se presentan en tres provincias --donde no lograban escaño-- y los de Santiago Abascal no lo hacen en otras seis. Además, Vox presentará un único candidato en otras 14 circunscripciones.

"Con este acuerdo lo que hace el Partido Popular es un ejercicio de responsabilidad en la situación en la que nos encontramos en estos momentos en España", ha dicho, para añadir que eso significa que "no puedes partir de posiciones preconcebidas sino que tienes que tener la capacidad de poder adaptarte al escenario" en el que están.

Además, ha subrayado que el PP "no ha diluido sus siglas" con este acuerdo como el Partido Socialista. "Y esto es importante porque las siglas del Partido Socialista han desaparecido del Senado de España", ha resaltado.

El regidor madrileño ha indicado que la posibilidad de que Vox tenga grupo en la Cámara Alta dependerá de los senadores que tenga en las urnas (ahora cuenta con cinco por designación autonómica y el Reglameto del Senado fija en 10 el mínimo para lograrlo) y no porque el PP le preste senadores, "como hace habitualmente el PSOE con sus franquicias de izquierdas".

"LO MÁS IMPORTANTE ES ESPAÑA"

Almeida ha señalado que lo que deben preguntarse es para qué se hace esa coalición de izquierdas en el Senado entre PSOE, Frente Amplio y otras fuerzas. "¿Para ganar el Senado o para evitar una mayoría cualificada?", ha interpelado, para agregar que el objetivo es "bloquear" una "una eventual mayoría cualificada" de la derecha.

Por todo ello, ha insistido en que el PP ha hecho un "ejercicio de responsabilidad" con su pacto con Vox, "priorizando devolver la calidad a las instituciones", admitiendo que "eso hace que en una negociación tenga que haber partidas y contrapartidas". "Y hay que asumirlo, pero con la generosidad de saber que lo más importante es España", ha aseverado.

Al ser preguntado si el PP con este pacto busca controlar el Tribunal Constitucional para poder nombrar a los senadores, Almeida ha señalado que cuando uno se presenta a unas elecciones "busca tener una mayoría".

"Nosotros buscamos en política tener una mayoría. Y si los españoles nos apoyan con esa mayoría, yo creo que lo que a mí me parece incomprensible es que el Partido Socialista se haya convertido en una minoría de bloqueos y haya renunciado a la vocación mayoritaria que todo gran partido tiene que tener cuando se presentan unas elecciones", ha manifestado.

En cuanto a si cree que ese pacto entre PP y Vox puede apartar a votantes centristas, Almeida ha admitido que "toda decisión obviamente tiene sus riesgos". "Pero en el escenario en el que nos encontramos creo que esos riesgos son más que asumibles porque, insisto, aquí la prioridad es devolver a España la confianza en las instituciones, en nuestra democracia, en nuestro Estado de Derecho", ha indicado.

Al ser preguntado si el PP va a hacer pedagogía de ese acuerdo, el alcalde ha admitido que es una decisión de la que "se puede incluso discrepar" pero ha insistido en que lo que han hecho es "un ejercicio de responsabilidad" ante el escenario abierto por el pacto entre el PSOE y Frente Amplio.