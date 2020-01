Alonso (PP) dice tener "bastantes bazas" para ser candidato a Lehendakari y tiende la mano a Cs para concurrir juntos

Publicado 29/01/2020 23:12:33 CET

MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha dicho este miércoles tener "ganas e ilusión" de ser candidato a Lehendakari y ha hecho un llamamiento a Ciudadanos para cerrar un acuerdo que permita "una alternativa conjunta" en la que ha descartado que pueda estar Vox.

"Tengo bastantes bazas para ser candidato porque ya lo fui antes. Tengo el apoyo de mi partido en el País Vasco y creo que tengo el del nacional. Digo creo porque tengo que hablar con ellos en los próximos días", ha explicado en declaraciones al Canal 24 Horas de RTVE recogidas por Europa Press.

En cualquier caso, ha dicho tener "ganas" e "ilusión" y ha explicado que le gustaría proyecto llamado a "agrupar fuerzas" para que el modelo de convivencia constitucional siga teniendo una representación importante y actuar de "contrapeso, equilibrio" y no "contagiarse de un modelo de división como el que hay en Cataluña".

En esta línea, ha tendido la mano a Ciudadanos para conforman una "alternativa conjunta" tras recordar que PP y la formación naranja ya intentaron en dos ocasiones unirse para las municipales y las generales. "No ha salido hasta ahora. Pero, en este caso, es inexcusable que hagamos un esfuerzo y podamos construir una alternativa conjunta", ha defendido.

Aunque ha indicado que ya están "trabajando en ello" ha subrayado que "no debería hablar" de este tema hasta que esté hecho. En cualquier caso, en esta unión no entraría Vox. "Con Vox, no. Estos no. Hay muchas diferencias, estamos un poco lejos", ha indicado.

CATALUÑA Y PAÍS VASCO

El presidente del PP vasco ha señalado que la situación en Cataluña puede influir en la situación en el País Vasco y en la convocatoria de elecciones. En este sentido, ha dicho que al PNV "no le gusta agitar árbol", y con el 'plan Ibarretxe' le fue mal, sino que los jetzales "son más de recoger nueces" y quieren que los independentistas catalanes sean quienes lo agiten.

En cualquier caso, ha indicado que en Euskadi ya suenan "tambores de elecciones" y el PNV, con un proceso complejo de elaboración de listas, quiere tenerlo "todo dispuesto" para que el Lehendakari, Íñigo Urkullu, convoque los comicios cuando considere oportuno.

"Lo decidirá Urkullu de una manera normal", ha explicado Alfonso Alonso, que ha apuntado que lo normal sería "en primavera, en mayo o en junio".