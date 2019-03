Álvarez de Toledo pide "máxima movilización" para acabar con el "gigantesco proyecto de extranjería" del 'procés'

Publicado 16/03/2019 16:10:57 CET

"Cuánto más digan 'Cayetana es de fuera' o 'no habla catalán', más poderoso será el sentido de esta candidatura", proclama

MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PP al Congreso por Barcelona y portavoz de la plataforma Libres e Iguales, Cayetana Álvarez de Toledo, ha asegurado este sábado que se presenta para frenar el "desafío mayúsculo" que representa el independetismo en Cataluña, ya que, según ha dicho, el 'procés' consiste en un "gigantesto proyecto de extranjería" que apuesta por la "xenofobia y la intolerancia". Por eso, ha pedido a todo el PP "coraje y máxima movilización".

"Mi candidatura, el PP, nosotros, lo que somos en este gesto es una impugnación del proyecto nacionalista que consiste en convertir a nuestros conciudadanos en extranjeros", ha afirmado Álvarez de Toledo en un acto en el Circulo de Bellas Artes de Madrid, donde el líder del PP, Pablo Casado, ha presentado a los número uno del partido al Congreso en las próximas elecciones generales del 28 de abril. Todos ellos han posado juntos en una foto de familia.

La candidata del PP por Barcelona, que ya fue diputada entre 2008 y 2015 y dejó la política con duras críticas a Mariano Rajoy, ha subrayado que España está ante el momento "más crítico" desde 1978 y en este caso es "verdad" porque el país se juega su "continuidad histórica" como "comunidad de ciudadanos libres e iguales con un sistema de convivencia y libertad". Por eso, ha recalcado que España "solo seguirá unida y democrática con un Gobierno liderado por el PP y Pablo Casado".

Tras asegurar que el PPC lleva años librando una "batalla durísima" contra el independentismo, ha señalado que "cuantas más veces digan" que ella por ser española o "medio argentina" no tiene derecho a presentarse por Barcelona "más exponen la cara sucia de su proyecto, que es la xenofobia, el segregacionismo y el racismo". "Cuánto más veces digan 'Cayetana es de fuera', 'no habla catalán' o 'no tiene derecho a representarnos' más poderoso será el sentido de esta candidatura del PP", ha proclamado.

"CATALUÑA NO ESTÁ CONDENADA AL TRIBALISMO"

A su entender, el proyecto nacionalista se resume en el objetivo de convertir a los vecinos de Cataluña en "extranjeros" y negar el proyecto de libertad que nació en 1978. "Eso es el 'procés', un gigantesco proyecto de extranjería, xenofobia e intolerancia", ha aseverado.

Eso sí, ha resaltado que Cataluña no está "condenada a la xenofoia y al tribalismo". "No está condenada a ser una tribu sino a formar parte esencial del sistema democrático y de una de las mejores democracias del mundo", ha manifestado.

Además, ha lamentado que en estos años los independentistas hayan ido ganando una "batalla intelectual" con "mucha propaganda, pedagogía y el desestimiento ajeno".

"Se creó la idea de que no teníamos derecho a opinar los demás de lo que ocurriera en Cataluña y de ahí nace el derecho a la autodeterminación", ha relatado, para rechazar que exista ese "derecho masivo al desfalco de soberanía" porque "todos" son "propietarios de España".

Álvarez de Toledo ha afirmado que ha dado el paso de encabezar la lista por Barcelona para "plantar cara" al independentismo. "Voy a Cataluña a ejercer mi derecho de ciudadanía, voy plenamente determinada, perfectamente determinada y felizmente determinada", ha enfatizado.

PIDE ENSANCHAR LA BASE DE LOS CONSTITUCIONALISTAS

La candidata del PP por Barcelona ha llamado a los suyos a "ensanchar la base" de los que defienden la Constitución en esta comunidad y ha señalado que si el PSOE "se empeña en darse de baja de ese espacio constitucional", les deja al Partido Popular la tarea de "ocupar ese espacio", de forma que haya más ciudadanos comprometidos con la Carta Magna.

Álvarez de Toledo se ha mostrado convencida de que el PP va a gobernar tras las generales de abril porque "España lo necesita" y los españoles lo "requieren". Ademas, ha avisado que un Partido Popular "débil" será "sinónimo de una España débil" y, por lo tanto, España "solo seguirá unida y democrática con un Gobierno liderado por el Partido Popular y Pablo Casado".

Y ha aprovechado su discurso para defender la política asegurando que cuando este oficio "denostado" en este momento se ejerce bien hace que el "populismo se disuelva y desparezca". Según ha subrayado, los candidatos del PP quieren asumir una responsabilidad ante los españoles con el "valor de la verdad" frente al "nacionalismo, populismo y sanchismo".