Álvarez (UGT) insiste en pedir a los independentistas que tramiten los PGE para impulsar el cambio y recuperar derechos

Publicado 11/02/2019 13:31:42 CET

Cree que hay quien "quiere envolverse en la bandera" para ocultar que "quieren perpetúar las desigualdades y el injusto reparto de riqueza"

BILBAO, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha insistido este lunes en pedir a los partidos independentistas catalanes que tramiten los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para que el Gobierno de Pedro Sánchez "cumpla" el cambio y "recupere derechos arrebatados" a los trabajadores. Tras considerar que la aprobación de las cuentas estatales "ni favorece ni perjudica" a los presos del 'procés', ha criticado que hay quien "quiere envolverse en la bandera" para ocultar que "quieren perpetúar las desigualdades y el injusto reparto de riqueza".

Antes de participar en el Asamblea de UGT Euskadi, junto con el secretario general de la central en la Comunidad Autónoma Vasca, Raúl Arza, Álvarez ha afirmado que la manifestación de este domingo convocada por PP, Ciudadanos y Vox en Madrid ha sido una movilización "de parte".

"Los partidos convocantes de la manifestación consiguieron reunir un grupo de ciudadanos respetable, pero, en todo caso, que responde, no a lo que vienen explicando en relación de España, sino a una parte que quiere elecciones anticipadas", ha afirmado.

En este sentido, ha señalado que UGT no está por unas elecciones anticipadas. "Queremos que el Gobierno cumpla, que cambie, que aprovechemos justamente este momento en el que estamos para desmontar la reforma laboral, los derechos que nos han sido arrebatados y en ese camino vamos a estar", ha añadido.

Además, ha asegurado que él entiende que haya quien quiera "incluso envolverse en la bandera para ocultar que lo que quiere en realidad es que en este país se perpetúen las desigualdades y esta situación absolutamente injusta de reparto de la riqueza".

PGE

Pepe Álvarez ha reiterado que "no hay ninguna razón para que no se aprueben los presupuestos por parte de los partidos catalanes". "Específicamente, yo me dirijo a ellos para pedirles que aprueben los Presupuestos. Éstos son los presupuestos que están lejos de la posición de las organizaciones sindicales, pero representan un cambio cualitativo muy importante respecto a la situación anterior", ha dicho.

A su juicio, "por primera vez, se vislumbra la recuperación de derechos, que va a haber un reparto de la riqueza por la vía de la subida de los impuestos a los más ricos, y eso es necesario en Barcelona en Bilbao, en Sevilla, en Oviedo o en Madrid". Por ello, espera que, "de aquí al día que se presenten los Presupuestos, sean tramitados y sea posible el debate".

En cuanto al juicio por el 'procés', considera que es un proceso que va en paralelo con las cuentas estatales. "No va a ayudar en nada a las personas que se sientan en el banquillo de los acusados la aprobación de los PGE, tampoco creo que los vaya a perjudicar", ha dicho.

En todo caso, el líder sindical ha dicho que "hay una parte muy importante de la política catalana y española que reclama cambios". "Hay una parte de la sociedad catalana que no entendería que no se aprueben los Presupuestos", ha apuntado.

MOVILIZACIÓN

Pepe Álvarez ha señalado que UGT está "en un proceso de movilización" y pretende que "el Gobierno deje de hablar y pase a hacer". "Llevamos un tiempo largo, seis u ocho meses en los que, un día sí y otro también, el Gobierno hace declaraciones que después no se plasma en el acuerdo", ha indicado.

En ese sentido, ha señalado que las organizaciones sindicales quieren que 2019 sea el año "de los cambios de verdad", en el que se empiece a desmontar la reforma laboral del PP, y que pueda "empezar a conseguir el reparto de la riqueza", para subrayar que ya son cuatro años de crecimiento y cuatro años en los que "los ricos son cada día más ricos y hay más gente marginada y trabajadores que teniendo trabajo continúan siendo podres".

"Por eso, es fundamental este proceso de movilización que tiene ya unas fechas muy determinadas. Desde luego, el 8 de Marzo es uno de los días. Tenemos el Primero de Mayo y va a depender de que el Gobierno sea capaz de trasladar la configuración de acuerdos que más o menos tenemos cerrados en firmas, en trasladarlo al Boletín Oficial del Estado (BOE), el que la cosa vaya a más o puedan abrirse nuevos campos de negociación", ha subrayado.

Según ha explicado, existen tres elementos de "desmonte en la reforma laboral muy avanzados", uno es la prevalencia del convenio del sector sobre el convenio de empresa". "Éste es un elemento fundamental para acabar con el dumping social, son las empresas de servicios integrales, que han aparecido para reventar las relaciones laborales en nuestro país", ha señalado.

Asimismo, ha explicado que hay que restaurar la ultraactividad en los convenios colectivos. "El chantaje que representa que, cuando te sientas a una convenio colectivo, tenga fecha de caducidad es lo que hace imposible que podamos recuperar salarios y condiciones de trabajo a través de la negociación colectiva. Por tanto, hay que restaurarlo y hay que instaurar el control horario para los trabajadores que impide que en este país se pueda trabajar con un poco de decencia", ha insistido.

En su opinión, estos tres temas están muy avanzados y se podrían firmar "en cualquier momento", de acuerdo con los documentos que se han intercambiado entre los sindicatos, la patronal y el propio Ministerio.

Álvarez ha asegurado que, para ellos, además "es imprescindible, innegociable, que se derogue la reforma de las pensiones de 2013 del Gobierno de Rajoy". "La reforma de las pensiones de 2013 no se debe negociar, hay que derogarla, restaurar por Ley la reactualización y revisión de las pensiones, y el factor de sostenibilidad tiene que desaparecer para, a partir de ahí, empezar un proceso de negociación en relación al futuro de la Seguridad Social, de las pensiones y qué pasa con las pensiones más bajas", ha señalado.

DEROGACIÓN DE REFORMA LABORAL

No obstante, ha reiterado que es "condición necesaria que, previamente, se derogue la reforma del 2013 y se vuelva al 2011". También cree que la patronal debe ser consciente que "tiene que cumplir los acuerdos que firmó en negociación colectiva".

"Por tanto, hay que convertir en realidad el salario mínimo por convenio de mil euros. Cuando les oyes hablar de lo que piensan en relación con la subida a 900 euros del Salario Mínimo Interprofesional, en el fondo, lo que piensan es en no cumplirlo porque, al final de este año, no debería quedar ningún convenio con un salario inferior a los mil euros", ha manifestado.

El líder sindical ha reclamado a la patronal que cumpla y no solo esto, "sino el resto de aspectos que formaban el acuerdo de negociación colectiva, que tienen que ver con la igualdad, con acabar con la brecha salarial o los temas de salud y seguridad y tanto daño está haciendo a nuestro país".

Por ello, ha remarcado que, con este proceso de movilizaciones, se pretende decir a la patronal que "deje de volar, que aterrice y que tenga plena conciencia de que la riqueza que se ha quedado en el país hay que repartirla", aunque "seguramente a algunos de ellos les duela". "Esta situación que vivimos en nuestro país no se puede mantener por más tiempo", ha destacado.