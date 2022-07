Álvaro García aboga por "redefinir" las competencias de la AN para especializarse en narcotráfico y crimen organizado

MADRID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Álvaro García Ortiz, el candidato del Gobierno para dirigir la Fiscalía General del Estado (FGE), ha abogado este jueves por "redefinir" las competencias de la Audiencia Nacional (AN) con el objetivo de que se logre una mayor especialización en materia de narcotráfico y crimen organizado. Así, apuesta por centralizar las investigaciones y redoblar esfuerzos en la recuperación de activos.

"La Fiscalía Antidroga, tanto en la Audiencia Nacional como en las delegaciones territoriales, debe ser apoyada y reforzada", ha expresado García Ortiz ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, donde ha comparecido para defender su idoneidad para ser el nuevo fiscal general en sustitución de Dolores Delgado.

El aspirante a liderar el Ministerio Público cree que ha llegado el momento de "redefinir las competencias" de la AN "para convertirla en una institución judicial aún más especializada no solo en la represión y persecución del terrorismo, sino también en la delincuencia organizada de todo tipo, nacional y transnacional y, en particular, todas las actividades" criminales "organizadas y dedicadas al tráfico ilícito de personas en diferentes modalidades".

Es necesario un refuerzo, ha señalado García Ortiz, para evitar el "colapso" de los procedimientos, una circunstancia --ha hecho hincapié-- de la que se "aprovechan" los narcotraficantes.