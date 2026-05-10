Amnistía Internacional celebra la liberación de los activistas de la Flotilla y pide investigar sus denuncias de tortura

Archivo - Esteban Beltrán - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 10 May. (EUROPA PRESS) -

Amnistía Internacional ha dado la bienvenida a la liberación de los activistas Saif Abukeshek y Thiago Ávila, integrantes de la Flotilla Global Sumud rumbo a Gaza interceptada por Israel, y cree que es "esencial" la investigación de sus denuncias de torturas y que los responsables "no queden impunes".

"La liberación de Saif Abukeshek y Thiago Ávila es una noticia alentadora para los derechos humanos que repara, en cierta manera, la injusticia de su detención por parte de las autoridades de Israel", ha señalado el director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán.

Para la organización, la detención de los activistas y las denuncias de malos tratos y sus condiciones de detención recuerdan la política que aplica el gobierno de Israel a las miles de personas palestinas detenidas arbitrariamente, ya sea bajo detención administrativa o en virtud de la Ley de Combatientes Ilegales.

Es el caso del doctor Hussam Abu Safiya, director del hospital Kamal Adwan y una voz destacada del devastado sector sanitario de Gaza. "Como Saif y Thiago, Hussam Abu Safiya ha denunciado ser objeto de torturas", ha señalado Beltrán.

Por ello, la organización ve "esencial" la investigación de las denuncias de torturas y espera que la Flotilla Global Sumud pueda continuar con su misión humanitaria pacífica "a salvo de intimidaciones y ataques".