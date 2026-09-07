(AMP) Adeces sitúa a Movistar (Telefónica) como el operador con mayor calidad global del mercado español

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MADRID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Movistar se ha situado como la operadora con mayor calidad global del mercado español de telecomunicaciones, al alcanzar una calificación de 7,33 puntos en el informe elaborado por la Asociación Pro-Derechos Civiles, Económicos y Sociales (Adeces), lo que la posiciona muy por encima de la media del sector -a un 18% de distancia- y hasta un 31% por encima del último clasificado.

El estudio --realizado a partir de los datos publicados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y los registros de la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones (OAUT)-- atribuye esta posición a factores como la estabilidad de la red, el tiempo de respuesta, el tratamiento de las reclamaciones y la rapidez en la resolución de incidencias.

En este sentido, la firma perteneciente a Telefónica lidera tanto en el segmento de servicios fijos (7,19 puntos) como en el móvil (7,47 puntos).

Los datos analizados sitúan a Movistar como el operador más sólido en indicadores críticos de red fija, registrando la menor frecuencia de averías de la industria con un 0,19%, frente a la horquilla de sus competidores, que va del 1,75% del Grupo Orange al 4,43% de Euskaltel.

Asimismo, la operadora destaca en los tiempos de reparación, con algo más de 46,5 horas, mientras que otros operadores superan las 100 horas --con firmas como R y Telecable alcanzando las 175 horas-- o duplican dicho periodo, como en el caso de Vodafone.

En términos de resolución, Movistar subsana en 48 horas casi el 100% de sus incidencias, seguida por Vodafone con un 89% y el resto del sector entre el 72% y el 79%.

LIDERAZGO EN 5G Y OTROS RECONOCIMIENTOS DEL SECTOR

En el ámbito móvil, los análisis de Opensignal posicionan a Movistar como líder en el despliegue de tecnología 5G 'Stand Alone' (SA) en España y en el 'top 3' europeo de uso real.

Sus clientes pasan más de un tercio del tiempo de conexión sobre esta red, impulsados por la estrategia de ofrecerla sin restricciones ni costes adicionales.

Estos reconocimientos se suman a los obtenidos recientemente por la compañía en otros estudios independientes. En su último informe, la Asociación de Internautas posicionó a Movistar en la cúspide de la calidad global de banda ancha fija y móvil, destacando la eficiencia en la atención de averías (0,20%) y otorgándole 8,12 puntos en el servicio fijo.

A su vez, el informe Speedtest Connectivity Report de Ookla la reconoció con los galardones a la mejor red móvil y mejor red 5G de España, tras liderar las métricas de velocidad de bajada y subida, menor latencia, consistencia de red y experiencia en streaming de vídeo.

Las conclusiones del sector revelan que la fiabilidad técnica y la inversión en infraestructuras se han convertido en el principal elemento diferenciador.

Dado que las velocidades de fibra son homogéneas en España, el mercado ha dejado de competir únicamente por los megas ofrecidos para centrarse en la estabilidad de red, la atención al cliente y la capacidad de soporte.

VODAFONE, EL OPERADOR MÁS RÁPIDO EN RESOLVER RECLAMACIONES MÓVILES

Según el mismo estudio, Vodafone ha registrado el plazo más reducido del mercado español al resolver las reclamaciones de clientes de telefonía móvil en un promedio de 2,26 días.

Por su parte, la operadora lidera la agilidad en la gestión de incidencias móviles por delante de Digi, que registra un tiempo de 2,70 días, siendo ambas las únicas firmas que resuelven los expedientes en menos de tres jornadas.

En lo relativo al servicio fijo, la operadora registra el segundo plazo más breve en la resolución de reclamaciones con 4,40 días, frente a periodos que oscilan entre los 15 y 16 días en otros competidores del sector. Asimismo, la firma contabiliza un tiempo medio de 11,50 días para ofrecer la conexión a la red fija, figurando como el periodo de acceso más bajo analizado en el informe.

En el apartado de reparación de averías en red fija, la compañía se ubica en segunda posición con un tiempo de 90,64 horas, logrando subsanar el 88,67% de los incidentes dentro del plazo objetivo.

Esta cifra permite a la firma situarse junto a Movistar como las únicas entidades que superan el umbral del 80% en este parámetro, mientras que el resto de los operadores de la industria se sitúan entre el 72% y el 79%.

Con estos indicadores, Vodafone obtiene una valoración global de 6,51 puntos, superando la media del sector fijada en 6,20 puntos, e ingresa una puntuación de 7,40 en el segmento de telefonía móvil.