(AMP) Dos muertos y un herido grave el viernes en un choque en Vilanova i la Geltrú (Barcelona)

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

Investigan al conductor de la furgoneta por dar positivo en drogas

BARCELONA, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Dos personas murieron el viernes, otra resultó herida grave y tres menos graves al chocar frontalmente un turismo y una furgoneta en la carretera C-15z en Vilanova i la Geltrú (Garraf), lo que suma 97 muertos en las carreteras catalanas este año.

Poco antes de las 20.52 los Mossos recibieron el aviso del accidente, donde murieron el conductor del turismo, un vecino de Canyelles de 28 años (Barcelona), y la pasajera delantera de la furgoneta, de 41 años y también de Canyelles, informa este sábado el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicado.

Los Mossos d'Esquadra han informado en un mensaje de X recogido por Europa Press que el conductor de la furgoneta está siendo investigado por, presuntamente, dos homicidios por imprudencia grave, conducir bajo los efectos de las drogas y por tres delitos de lesiones.

La persona herida grave fue trasladada por el SEM al hospital de Bellvitge, tres menos graves al hospital San Camil, y hubo una persona ilesa.

A raíz del accidente, se activaron siete patrullas de los Mossos d'Esquadra, cuatro dotaciones de los Bombers de la Generalitat y ocho unidades y el servicio de soporte psicológico del Sistema de d'Emergències Mèdiques (SEM).