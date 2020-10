AMP-Fernández Díaz niega haber tenido conocimiento de Kitchen y asegura que no recibió indicaciones de Rajoy y Cospedal

El exministro dice que no envió mensajes a Francisco Martínez sobre el operativo, y se siente "muy dolido" tras su declaración

MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El que fuera ministro del Interior en el primer Gobierno de Rajoy, Jorge Fernández Díaz, ha negado este viernes ante el juez de la Audiencia Nacional que instruye 'Kitchen' que conociera esa operación, y ha afirmado que tampoco recibió indicaciones por parte del entonces presidente del Gobierno ni de la Secretaría General del PP al respecto. En aquel momento ese cargo en el partido era ocupado por María Dolores de Cospedal.

Durante dos horas, el exministro ha respondido a las preguntas tanto del juez Manuel García-Castellón como de su defensa, relacionadas todas ellas con la operación parapolicial que se organizó en 2013 con el objetivo de sustraer la información que guardaba el extesorero del PP Luis Bárcenas y que podría afectar al partido.

Fuentes jurídicas que han asistido al interrogatorio, consultadas por Europa Press, han señalado que ante el desconocimiento del asunto que esgrimía el ministro, el propio magistrado ha llegado a señalarle que le resultaba "francamente deprimente" que como ministro no se hubiera enterado de esa operación y que la forma de actuar de la Policía se asemejaba "a un reino de taifas". Fernández Díaz también ha negado haber recibido esos mensajes que su número dos Francisco Martínez llevó ante notario y que supondrían que sí que tuvo conocimiento del operativo.

De hecho, ha sostenido que él no escribe así los mensajes, no es su estilo de redacción habitual, ante lo que la Fiscalía Anticorrupción ha pedido que entregue su teléfono móvil voluntariamente para comprobar si realmente no los recibió y envió, y de paso ver si suele escribir de esa forma. El exministro en un principio, según fuentes que han asistido a la escena, se ha negado a entregar su terminal señalando que ya había cambiado varias veces de teléfono.

Tras esto, el Ministerio Fiscal habría solicitado al magistrado requerir su teléfono para comprobar al menos si Fernández Díaz suele escribir tal y como lo hacía en esos mensajes a su segundo, pero no ha sido necesario porque el exministro finalmente lo ha entregado. No obstante, en todo momento Fernández Díaz ha mantenido que los mensajes eran un montaje, que no han sido aportados a la causa --sólo el acta notarial-- y que no son suyos.

SUPO DE KITCHEN POR LA PRENSA Y CON VILLAREJO POCA RELACIÓN

Varias fuentes que han asistido al interrogatorio han apuntado que al ser preguntado por si conocía al comisario jubilado y en prisión preventiva José Manuel Villarejo, principal acusado de la causa 'Tándem' a la que pertenece esta pieza separada 'Kitchen', el exministro del Interior ha confirmado que coincidió en un par de actos con él, y que intercambió saludos protocolarios, pero que nunca ha tratado asuntos con Villarejo ni le ha recibido en su despacho.

Sin embargo, sí que ha reconocido que mandó a Francisco Martínez a que se reuniera con Villarejo porque Juan Cotino (fallecido por la covid-19 tras declarar en el juicio por una de las piezas de Gürtel), director de la Policía en el Gobierno de José María Aznar, le explicó que manejaba información relevante. Fernández Díaz ha apostillado que no tenía razones para no confiar en Villarejo puesto que había jugado un papel importante en la lucha contra el terrorismo siendo José Luis Corcuera ministro.

Por lo demás, Fernández Díaz ha reiterado que nunca tuvo conocimiento del operativo orquestado para hacer desaparecer información sensible del PP, y ha llegado a afirmar que si supo de la 'Kitchen' fue por la prensa, por lo que se publicaba, ya que tenía que estar al tanto de todo por si le caían preguntas en las sesiones de control al Gobierno de los miércoles en el Congreso de los Diputados.

De hecho, ha añadido a esto que no recibió indicaciones sobre esa operación en concreto "ni de arriba abajo, ni de abajo arriba", y que había muchas operaciones como Lezo o Púnica por lo que en el Gobierno 'popular' estaba acostumbrados a noticias que podían ser perjudiciales para su imagen. No obstante, esas dos tramas saltaron a los medios con posterioridad, en 2014 y 2017.

LA UDEF Y LA LLAMADA DE MARIANO RAJOY

Si bien ha indicado que no hubo reporte sobre Kitchen al entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, sí que ha explicado que de la investigación de la que tenía constancia era la efectuada por la Udef (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) relacionada con la trama Gürtel y enmarcada en la instrucción del Juzgado Central de Instrucción número 5.

Y al hilo, para sustentar el hecho de que él no estaba al tanto de los operativos policiales que se efectuaban a pesar de ser el ministro, ha relatado un episodio de diciembre de 2013, cuando el presidente del Gobierno y líder del PP Mariano Rajoy le llamó para informarse sobre el registro por parte de la Policía de la sede del partido en la calle Génova, algo de lo que él no tenía conocimiento.

En cuanto al uso de fondos reservados para sufragar ese operativo --consta que Sergio Ríos, el chófer de Bárcenas, recibió 2.000 euros mensuales del Estado como informante--, Fernández Díaz ha explicado que su referencia sobre ellos era el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos.

En definitiva, y tras negar que hubiera llamado a Martínez para que indagara sobre Ríos, Fernández Díaz ha apuntado que estaba "muy dolido" con su 'número dos' por las declaraciones de este jueves en las que afirmaba que él estaba al tanto de la operación policial, y que no se explica el motivo que le ha llevado a afirmar tal cosa.