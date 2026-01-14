(AMP) El Gobierno prevé una inversión de 4.000 millones en la gigafactoría de IA conjunta en Madrid y Cataluña

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, interviene durante una visita a las instalaciones de la plataforma logística Lookiero, a 8 de enero de 2026, en Miranda de Ebro, Castilla y León (España). - Tomás Alonso - Europa Press

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha anunciado este miércoles que el Gobierno incluirá a Madrid en una candidatura conjunta con Cataluña para la gigafactoría europea de inteligencia artificial (IA), un proyecto que puede movilizar una inversión público-privada de en torno a 4.000 millones de euros.

"Me complace anunciar que el Gobierno de España incluirá a Madrid junto con Cataluña para construir una candidatura sólida para la próxima generación de gigafactorías de IA de Europa. En tiempos de división intencionada, este tándem territorial demuestra nuestra voluntad de convertir a España en un campeón imparable de la IA dentro de la Unión Europea", ha subrayado López durante su participación en la primera jornada del foro 'Spain Investors Day', que reúne a inversores nacionales e internacionales.

España busca posicionarse con esta iniciativa como uno de los centros neurálgicos del ecosistema europeo de inteligencia artificial al combinar capital público-privado, capacidad industrial, talento tecnológico y una "apuesta decidida por la soberanía digital", ha detallado Transformación Digital en un comunicado.

"La inversión público-privada conjunta podría superar los 4.000 millones de euros para hacer realidad esta gigafactoría. Estoy convencido de que España lo conseguirá y se convertirá en sede de una de las primeras gigafactorías de Europa, porque estamos llenos de visión y ambición", ha añadido López.

En ese sentido, la cartera que dirige ha detallado que la financiación se pondrá en marcha a través de un consorcio público-privado en el que participa, entre otras, la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), conocida como la 'SEPI Digital'.

El anuncio realizado este miércoles supone que, a la ubicación ya decidida de la localidad de Móra la Nova (Tarragona), se suma el municipio madrileño de San Fernando de Henares para el proyecto que presentará el Ejecutivo al concurso que la Comisión Europea tiene previsto lanzar próximamente para elegir, al menos, cuatro instalaciones en distintos Estados miembros.

Las gigafactorías seleccionadas deberán estar operativas entre 2027 y 2028 y podrán acceder a financiación comunitaria.

"Las gigafactorías de IA son un proyecto emblemático impulsado por la Comisión Europea para dotar al continente de una infraestructura estratégica que refuerce su autonomía tecnológica y posicione a la Unión Europea al frente del desarrollo de capacidades de IA soberana, sostenible y de alto rendimiento", ha explicado el Ejecutivo.

En concreto, se trata de instalaciones a gran escala dedicadas al desarrollo y entrenamiento de modelos de IA de próxima generación que contienen billones de parámetros.

Para ello, reúnen una potencia informática de alrededor de cien mil procesadores avanzados de IA, con especial hincapié en la capacidad energética, las cadenas de suministro fiables, las redes avanzadas, la eficiencia energética y la automatización impulsada por inteligencia artificial.

"Las futuras gigafactorías de IA se enmarcan en el anuncio que hizo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Layen, con ocasión de la Cumbre de París sobre Inteligencia Artificial de enero de 2025, cuando anunció la creación la iniciativa InvestAI, un programa que espera movilizar hasta 200.000 millones de euros para IA. Está previsto que Bruselas lance a principios de este año una convocatoria para establecer, al menos, cuatro gigafactorías de IA en distintos Estados miembros", ha añadido la cartera que dirige López.

MADRID HA RECIBIDO 1.500 MILLONES PARA DIGITALIZACIÓN

En este contexto, cabe señalar que esta misma mañana, López ha apuntado que la Comunidad de Madrid ha recibido una inversión de alrededor de 1.500 millones de euros procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.

"Unos recursos que han permitido extender la cobertura 5G en la Comunidad al 99% del territorio, modernizar la red de centros de datos, entregar más de 36.000 portátiles y tablets a alumnos sin recursos económicos e impulsar la adopción de la Inteligencia Artificial por parte de pymes y empresas", ha defendido la cartera de Transformación Digital.

Asimismo, el titular de Transformación Digital ha ahondado en los resultados del proyecto Redes de Especialización Tecnológica (Retech), a través del cual, por ejemplo, se han destinado 250 millones de euros para el impulso de hasta trece proyectos estratégicos de transformación digital de toda España.