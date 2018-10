AMP.- López propone que el sistema fiscal vasco lo decida el Parlamento y medidas para que paguen más las rentas altas

Actualizado 22/09/2012 16:27:14 CET

Denuncia que Urkullu "prepara el terreno" para recortar tanto como Rajoy y Mas, y oculta un nuevo Plan Ibarretxe "vestido de fiesta"

BILBAO, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El lehendakari y candidato a la reelección por el PSE-EE, Patxi López, ha anunciado que el PSE-EE presentará una propuesta legislativa en la próxima legislatura para que el Parlamento sea el que decida el sistema fiscal vasco, y ha planteado medidas para que paguen más las rentas altas. Además, ha denunciado que el líder del PNV, Iñigo Urkullu, "prepara el terreno" para recortar "tanto como Rajoy y Mas", y oculta un nuevo Plan Ibarretxe "con otro vestido más de fiesta".

Durante su intervención en la apertura de la Conferencia Política que el PSE-EE celebra en el Palacio Euskalduna de Bilbao bajo el lema "Trabajar por lo importante", López ha afirmado que propone una reforma fiscal, "no para tener más dinero que gastar alegremente", sino "para sostener el país". "La fiscalidad no es un instrumento para expoliar a la ciudadanía, es la forma más eficaz de regular la solidaridad y la responsabilidad colectiva para conseguir la cohesión social", ha aseverado.

A su juicio, con "un sistema fiscal justo", se garantiza "a todos igualdad de oportunidades". Tras destacar que, durante 30 años, la fiscalidad en Euskadi "ha sido coto privado del PNV", que ha construido un modelo "insuficiente e injusto", sustentado, "fundamentalmente, por las nóminas y por los impuestos indirectos", ha dicho que, de esta forma, los trabajadores pagan hasta un 40 por ciento de media más que los profesionales liberales.

Además, ha asegurado que "permite a los que no tienen nomina buscar mil vericuetos para pagar mucho menos", y que las rentas de capital "paguen mucho menos que las rentas de trabajo".

En este sentido, ha explicado que, "una persona que cobra 1.500 euros al mes, paga el 23 por ciento en IRPF, y alguien que gana un millón de euros en dividendos paga menos, un 22 por ciento". Además, ha afirmado que en Euskadi se defraudan a las Haciendas más de 2.500 millones de euros "de quienes se escapan sin pagar la ronda". Por ello, ha subrayado que quiere "cambiar ese modelo" y plantear "una reforma fiscal profunda".

MEDIDAS DE SOLIDARIDAD

El candidato del PSE-EE ha planteado "medidas de solidaridad en tiempos de crisis" a aplicar "con carácter de urgencia". De esta forma, ha propuesto aumentar el tipo al 60 por ciento durante tres años a los sueldos superiores a 120.000 euros, ha planteado crear un impuesto de grandes fortunas que sustituya al impuesto de patrimonio, y que todas las personas con patrimonio superior a 1,5 millones de euros tengan "un impuesto especial de solidaridad".

Asimismo, pretende cambiar el impuesto de Sociedades y que en el futuro sea Impuesto Sobre Beneficios Empresariales. "No es verdad que los socialistas queramos arrancar más impuestos a las empresas con dificultades, queremos que sea un impuesto que grave realmente los beneficios empresariales", ha añadido.

De esta forma, ha propuesto reducir el impuesto del 24 al 18 por ciento para todas las empresas con menos de 25 trabajadores. Asimismo, ha anunciado que se revisarán "las diferentes exenciones y bonificaciones que no cumplen su objetivo, primando a las empresas que reinvierten y generar empleo y gravando, con tres puntos más, durante tres años, el tipo actual a las empresas con beneficios superiores a dos millones, que no lo hacen".

En este contexto, ha destacado que el PNV va "tres años tarde" al plantear una reforma fiscal y ha apuntado que "Urkullu habla mucho de deuda, de gastos, de déficit, para generar alarma, pero, si hubiera aceptado esa reforma la primera vez" que él la planteó, hoy los vascos estarían "mucho mejor" y no habría "prácticamente deuda", sino "más recursos".

A su juicio, el tema de la fiscalidad es "la demostración palpable" de que la formación jeltzale "ha estado intentando torpedear a este Gobierno". "Pero lo peor es que, cuando yo hablo de hacer que paguen más los que tienen mucho más; Urkullu dice que eso es demagogia. Lo que quiere decir que él quiere que paguen más los que ya pagan", ha indicado.

También ha apuntado que, cuando asegura que hay que favorecer a las empresas que invierten y crean empleo, "y gravar los beneficios de las que no lo hacen, dice que es una ocurrencia", y cuando denuncia que no es "lógico que, en un país tan pequeño, un ciudadano alavés pague diferente de un vizcaíno o una guipuzcoana, dice que eso lo deciden los territorios, y se queda tan ancho".

LOS INTERESES DE LA DIPUTACIONES

"Yo quisiera saber si Urkullu se presenta como aspirante a lehendakari de todos los vascos y vascas, o como delegado para defender los intereses de las Diputaciones en el Parlamento", ha manifestado.

A su juicio, la Cámara vasca es "donde se deben discutir y aprobar las cosas importantes que nos afectan a toda la ciudadanía, y la fiscalidad es la cuestión más esencial". "No podemos seguir acordando reformas fiscales en oscuros despachos, ni con la guerra de los territorios que impiden políticas comunes y provocan desigualdades. Los impuestos de todos debemos discutirlos entre todos en el lugar donde están sentados los representantes de toda la ciudadanía vasca", ha dicho.

Por ello, se ha dirigido al presidente del EBB "y a toda la ciudadanía", para apuntar que el PSE-EE presentará una propuesta legislativa en la próximo legislatura "para que sea el Parlamento vasco quien debata y decida el sistema fiscal de Euskadi".

"No estoy planteando que el Gobierno Vasco recaude los impuestos, lo hacen las Diputaciones y deben seguir haciéndolo en el futuro, lo que digo es que la normativa fiscal común de todos debe ser discutida y aprobada por todos en el Parlamento", ha reiterado, para denunciar que el PNV "ha construido un país a su medida y es hora ya de modernizarlo".

DEBATE

Patxi López se ha referido a la contienda electoral para recordar que Iñigo Urkullu "no quiere debatir" con él. "No quiere ni siquiera un debate entre los cuatro candidatos que pueden tener mayor representación. ¿A qué tiene miedo?, ¿qué está ocultando?", ha preguntado.

En este sentido, ha considerado que "oculta que va a recortar tanto como Rajoy o como Artur Mas en Cataluña". "Prepara el terreno, por eso crea alarma diciendo que todo está fatal y que habrá que hacer sacrificios. Lo hace para meter miedo y que la gente asuma que hay que recortar los servicios públicos. No hay que recortarlos y, si hacemos las reformas que hacen falta en este país, no se tiene por qué recortar y mientras sea lehendakari no se harán recortes", ha asegurado.

Asimismo, ha manifestado que "también oculta que su nuevo Marco Político, el que anuncia o esconde según le conviene, es un nuevo Plan Ibarretxe con otro nombre, con otro vestido más de fiesta". "Es vuelta al pasado de división y enfrentamiento, es poner sobre la mesa planes que fracturan a la sociedad vasca y rompen Euskadi. Por eso lo oculta", ha precisado.

El lehendakari ha destacado que, cuando llegó al Gobierno, no se encontró "cajones llenos de euros sin gastar", sino "una caída brutal de ingresos". "Cuando entramos, nos recibió de forma cruda la realidad durísima, que el Gobierno anterior había ocultado con arrogancia insoportable, diciendo que la crisis era cosa es españoles y que los vacos estábamos a salvo", ha señalado.

López ha asegurado que al PSE-EE no le hace falta "inventar datos falsos" y ha recordado que ha sabido decir "no a los recortes de Rajoy". "No los hemos aplicado y tampoco en el futuro los vamos a aplicar", ha insistido.

El líder de los socialistas vascos se ha mostrado convencido de sus posibilidades de ganar en los comicios y ha dicho, que es un "orgullo", que durante su mandato se haya cumplido su "sueño: conquistar la paz y la libertad en Euskadi". En este sentido, ha aludido a Bildu para señalar que "sigue sin asumir la responsabilidad de su pasado de apoyo a ETA".