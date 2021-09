(AMP) El MWC 2022 se centrará en la tecnología financiera, el 5G y la nube

También abordará la Inteligencia Artificial, el Internet las cosas y el horizonte tecnológico

BARCELONA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Mobile World Congress (MWC) 2022, que se celebrará en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona del 28 de febrero al 3 de marzo, se centrará en seis temas: la tecnología financiera ('Fintech'), las conexiones 5G, la nube ('Cloud net'), la Inteligencia Artificial avanzada ('Advancing AI'), el Internet de las cosas ('Internet of Everything') y el horizonte tecnológico.

Así lo han indicado en una rueda de prensa telemática este lunes el director de marketing de la organizadora GSMA, Mark Callender, y el editor de contenidos, Kavit Majithia, que también han debatido sobre cómo se van a abordar estos temas en la próxima edición del evento.

Callender ha destacado que el 5G tomará un papel relevante en el MWC 2022 dada "la rapidez que aporta a los móviles y las grandes oportunidades comerciales que proporciona, tanto para operadores como para empresas", y ha asegurado que se tratarán aplicaciones y dispositivos nuevos que utilizan esta tecnología y sus usos en las diferentes industrias.

El director de marketing también ha concretado que, según uno de los últimos informes de GSMA, en 2025 las redes 5G cubrirán las conexiones de la tercera parte de la población mundial.

LA NUBE Y LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Según Majithia, la nube será importante en el próximo MWC, sobre todo teniendo en cuenta las evoluciones disruptivas --en sus palabras-- que se han dado en los últimos años en torno a la tecnología y que manejan grandes compañías como Uber y Netflix, que "han creado un nuevo estándar".

La Inteligencia Artificial se verá desde el punto de vista más avanzado, ha dicho, y centrada en los casos que benefician a los humanos y a la productividad, con la previsión de que las inversiones superen los 170.000 millones de dólares para 2025, según estimaciones de la GSMA.

IoT Y HORIZONTE TECNOLÓGICO

Sobre el 'Internet of Everything', o Internet de las cosas, varios ponentes se centrarán en el uso de los datos generados por todos los dispositivos interconectados y en "cómo las diferentes utilidades se pueden relacionar y trabajar juntas", según Callender.

El horizonte tecnológico hace referencia a las empresas innovadoras que se podrán ver en las exposiciones del 4YFN y a cómo debe afrontar la tecnología, la sostenibilidad, la igualdad, la diversidad y la inclusión.

"La industria de la tecnología tiene un rol único para la reducción de emisiones porque, mientras todos los sectores tienen que mirar por contaminar menos, la digitalización puede proporcionar soluciones a otros sectores para ayudarles a mejorar en este aspecto", ha especificado Majithia.

Por último, las 'Fintech' o tecnologías financieras se convertirán en uno de los temas cruciales porque la pandemia ha acelerado en gran medida su utilización por la imposibilidad de acceder a las oficinas bancarias, así como por el crecimiento de las monedas digitales.