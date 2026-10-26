(AMP) SpaceX llega a un acuerdo con Apollo para financiar chips de IA por 40.000 millones de dólares

Archivo - FILED - 01 December 2020, Berlin: Elon Musk, head of space company SpaceX and Tesla CEO, arrives at the Axel Springer Award ceremony. Photo: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa-pool/dpa - Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/ - Archivo

MADRID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conglomerado tecnológico y aeroespacial SpaceX, fundado y dirigido por Elon Musk, ha alcanzado un compromiso vinculante para suscribir un contrato de arrendamiento financiero maestro ('master finance lease') de aproximadamente 40.000 millones de dólares (35.698 millones de euros) con una entidad administrada por Apollo Global Management para la adquisición de unidades de procesamiento gráfico (GPU), utilizadas en el desarrollo de inteligencia artificial.

En virtud del contrato, el arrendador adquirirá y alquilará a SpaceX ciertos módulos de unidades de procesamiento gráfico y equipos relacionados para su uso en centros de datos. Dicho equipamiento se entregará en tramos, cada uno sujeto a un calendario de arrendamiento independiente con un plazo aproximado de cinco a cinco años y un trimestre a partir de la fecha de inicio correspondiente.

El alquiler de cada uno se pagará trimestralmente por adelantado y generalmente consistirá en un importe equivalente a la vigésima parte del coste financiado del tramo correspondiente, junto con un importe calculado a un tipo fijo anual sobre el saldo pendiente del arrendamiento y ciertos costes y gastos corrientes, según ha explicado la compañía en la documentación registrada en la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC).

Se prevé que los contratos de arrendamiento comiencen durante el primer semestre de 2027, una vez entregadas las GPU.

De este modo, SpaceX prevé que los pagos totales de capital correspondientes a los distintos calendarios de arrendamiento durante sus respectivos plazos asciendan a aproximadamente 40.000 millones de dólares.

La financiación ha sido comprometida por varias entidades financieras, lideradas por Apollo y Goldman Sachs, que actuó como agente estructurador exclusivo, mientras que cuentas administradas por BlackRock, Goldman Sachs Asset Management y cuentas de capital asesoradas por KKR también han realizado compromisos de inversión en la transacción.

No obstante, la formalización del contrato de arrendamiento está sujeta a ciertas condiciones de cierre específicas y se espera que se complete antes de finales de 2026. Asimismo, se prevé que los plazos de arrendamiento comiencen tras la entrega de las GPU y el equipo relacionado en el primer semestre de 2027.

Según la compañía dirigida por Elon Musk, el acuerdo constituye la mayor financiación comprometida para GPU y proporcionará la próxima generación de chips Nvidia Vera Rubin para el desarrollo de la infraestructura de computación terrestre de SpaceX.

"SpaceX aspira a desplegar la mayor infraestructura de computación del mundo", ha declarado Bret Johnsen, director financiero de SpaceX, quien ha destacado que, a medida que la demanda de capacidad de procesamiento sigue aumentando, se están viendo periodos de recuperación de la inversión inferiores a un año en las inversiones en infraestructura de integración de sistemas.

"Este contrato de arrendamiento diversifica nuestras fuentes de financiación y cubre una parte importante de la financiación necesaria para cumplir con nuestros planes de crecimiento, ya que buscamos poner en marcha capacidad de procesamiento adicional a velocidades récord para impulsar Grok para empresas y consumidores, así como para atender a los clientes actuales y futuros de servicios en la nube", ha añadido.

En una publicación en su red social, Elon Musk había anticipado que SpaceX había logrado cerrar un acuerdo de "40.000 millones de dólares para GPU", aunque sin ofrecer más detalles acerca del mismo más allá de que serviría para realizar compras de GPU que llegarán en el primer y segundo trimestre.

En este sentido, el magnate de origen sudafricano, considerado la persona más rica del mundo, ha advertido de que, en las últimas semanas, los mercados de deuda han restringido casi por completo el acceso a financiación para cualquier empresa que no tenga ingresos sustanciales independientes de los centros de datos de IA.

De tal modo, ha afirmado que las más de 200 neoclouds se enfrentarán a un proceso de "muerte y consolidación" como si fueran pececillos. "Algunas sobrevivirán, pero no muchas", ha augurado.