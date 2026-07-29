(AMP) Telefónica Alemania prepara su regreso al crecimiento "rentable" en 2027 tras su reestructuración

Archivo - El consejero delegado de Telefónica, Emilio Gayo, durante la presentación de los resultados correspondientes al ejercicio 2025, a 24 de febrero de 2026, en Madrid (España). Telefónica registró unas pérdidas netas atribuidas de 4.318 millones de - Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de Telefónica, Emilio Gayo, ha destacado que la filial alemana de la 'teleco' se prepara para volver al crecimiento "rentable" en 2027, en el marco del proceso de reestructuración que afrontará este año, que pasa por un recorte de 1.100 empleados y el cierre de 60 tiendas.

Gayo ha explicado durante la presentación de resultados del segundo trimestre a los analistas que Telefónica Alemania ha puesto en marcha una reorganización operativa que contempla "operar de forma más eficiente", en el marco de su estrategia "de transformación y crecimiento".

Además, el consejero delegado de la operadora ha indicado que la compañía prevé abordar nuevas medidas de precios en el periodo comprendido entre 2027 y 2028, con el foco puesto en "simplificar" su organización de atención al cliente y su huella minorista global.

Para acompañar este proceso, la filial alemana de Telefónica registró entre abril y junio de 2026 una provisión de 265 millones de euros y espera contabilizar una provisión adicional de reestructuración de hasta 155 millones de euros, previsiblemente en la segunda mitad del año.

"En conjunto, se lograrán ahorros anuales recurrentes de alrededor de 185 millones de euros en 2028, empezando a finales de este año", ha subrayado Gayo, quien enmarcó estas decisiones en la transformación que están implementando en Alemania, "sin impacto en la guía del grupo".

El consejero delegado ha insistido en que "Telefónica Alemania sigue avanzando en su estrategia de transformación y crecimiento en el segundo trimestre y mantiene una evolución subyacente sólida".

SATURACIÓN DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

La filial alemana del grupo Telefónica, que opera bajo la marca comercial O2, anunció hace unos días su plan de reestructuración como resultado de la saturación del mercado de las telecomunicaciones.

La compañía consensuó con los sindicatos un programa de bajas voluntarias para la mayoría de los recortes de empleo, que tuvieron en cuenta factores sociales, de modo que la reducción de plantilla afectó al 16,2% de los más de 6.800 profesionales que conforman su personal en el país.

"Queremos consolidar aún más a Telefónica Alemania como el proveedor líder de infraestructura y servicios digitales para personas y empresas en este país. Para ello, estamos reorganizando nuestro equipo y nuestros procesos. Estamos simplificando la organización, consolidando actividades e intensificando el uso de la inteligencia artificial en procesos clave", señaló la semana pasada el consejero delegado de Telefónica Alemania, Santiago Argelich Hesse.

Telefónica Alemania explicó que el mercado se encuentra "cada vez más saturado" y que debe adaptarse a las "cambiantes" condiciones y las nuevas demandas de los consumidores y la sociedad, "que van más allá de la conectividad".

Además, la 'teleco' indicó que la reestructuración tiene lugar en un momento marcado por los avances tecnológicos "como la inteligencia artificial (IA) y la creciente complejidad interna de la empresa".

"De esta forma, salvaguardamos la competitividad y la viabilidad futura de Telefónica. Queremos ser la mejor puerta de entrada a las tecnologías digitales para ciudadanos, empresas e instituciones", añadió el CEO de la compañía.

La medida busca generar oportunidades para la innovación, la inversión y el crecimiento sostenible gracias a una mayor eficiencia y productividad, mientras la 'teleco' mostró su confianza en el potencial de su negocio, con la vista puesta en su "sólida" red móvil, las ofertas dirigidas a hogares, los nuevos paquetes O2 Plus, contratos con grandes clientes empresariales y las alianzas recientemente establecidas.

EUROPA NECESITA COMPAÑÍAS DE ESCALA

Por su parte, el presidente de Telefónica, Marc Murtra, ha insistido este miércoles en que si Europa quiere competir tecnológicamente, "va a necesitar compañías de escala" y las 'telecos' europeas podrían, o en su opinión deberían, "jugar un papel en ello".

Además, el ejecutivo ha asegurado que la compañía se encuentra en "una fase en la que el mercado tiene que hacer su magia" antes de abordar posibles operaciones de consolidación.

Sobre la consolidación del sector de las telecomunicaciones en Francia, marcado por la compra de la francesa SFR por parte de Bouygues Telecom, Free (Iliad) y Orange por 20.350 millones de euros, Murtra ha reiterado que Telefónica "no habla de opciones concretas de M&A hasta que se materializan" porque "no tiene sentido".

En este contexto, ha subrayado que "cualquier potencial operación tiene que generar sinergias de costes y de red muy específicas" y que "el precio tiene que ser el adecuado", además de contemplar "el posible encaje con las autoridades regulatorias".