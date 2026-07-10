AMP2.- Aumentan a doce los fallecidos en el incendio forestal de Los Gallardos (Almería)

Efectivos de Infoca luchan contra las llamas en Los Gallardos - PLAN INFOCA

LOS GALLARDOS (ALMERÍA), 10 (EUROPA PRESS)

Al menos doce personas han fallecido en el incendio forestal que se ha declarado este jueves en un paraje del municipio de Los Gallardos (Almería), según ha informado el 112 de Andalucía, elevando así el balance anterior que dejaba en seis el número de decesos producidos en una pedanía de Bédar, algunos de los cuales han sido hallados en sus vehículos.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha señalado que se trata del incendio "de mayores consecuencias hasta la fecha" en la región, calificándolo de "tragedia sin precedentes". Seguidamente, ha reiterado su pésame por el fallecimiento de estas personas y trasladado el pésame de la Junta de Andalucía a sus familias y allegados.

"El dolor es inmenso. Andalucía está de luto y nuestro corazón está con Almería y con todos los afectados", ha trasladado el consejero en declaraciones recogidas en nota de prensa por el Ejecutivo andaluz.

RACHAS DE VIENTO DE HASTA 70 KM/H

Ante la evolución del incendio, se ha elevado a fase de emergencia, situación operativa 2. Así lo ha indicado Sanz en un mensaje en 'X', recogido por Europa Press, en el que ha detallado que ya trabajan en las labores de extinción un total de 150 efectivos del Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Infoca) apoyados por cinco vehículos autobombas.

El centro coordinador de emergencias también ha activado al Centro Operativo Provincial (COP) de Infoca, a los bomberos, a la Guardia Civil, a la Unidad de Policía Nacional Adscrita a la comunidad, al Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA) y a la empresa suministradora de energía.

A ellos se sumarán efectivos del Segundo Batallón de Intervención de la Unidad Militar de Emergencia (UME), que ya han salido de la base de Morón en dirección a Almería.

Infoca ha indicado que las rachas de viento están alcanzando hasta 70 kilómetro por hora, lo que complica las labores de extinción, ya que, además, se trata de una zona de espartales especialmente seca.

Sanz ha pedido máxima prudencia a la población, que eviten la zona del incendio y que sigan las indicaciones de los servicios de emergencia.

Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, también ha destacado la "complejidad" del incendio. "Preocupados y muy pendientes. Máxima cautela toda la noche, por favor", ha escrito en sus redes sociales.

EVACUACIONES Y CARRETERAS CORTADAS

En estos momentos permanecen evacuados los vecinos de la barriada de Almocáizar, de Fuente del Albarico, Los Pinos y La Serena, y las viviendas pertenecientes al Pinar de la localidad cercana de Bédar, donde una mujer ha resultado herida con quemaduras y ha tenido que ser evacuada al hospital de Torrecárdenas.

Además, otra persona ha resultado herida por intoxicación de humo y ha sido trasladada al mismo centro hospitalario, mientras que otras cuatro han sido asistidas sobre el terreno por patologías respiratorias y quemaduras leves.

En cuanto a las carreteras, permanecen cerradas desde esta tarde la A-7, entre los kilómetros 709 y 714, en sentido creciente, y la N-340A en las inmediaciones del incendio.

EMA 1-1-2 ha gestionado más de 150 llamadas de ciudadanos que alertaban del incendio. Las primeras indicaban que las llamas se localizaban en el kilómetro 511 de la N-340A, y que se debían a la caída de un cable.