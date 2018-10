(Ampl.) La dirección de IU-CM y una parte de la federal llegan a un acuerdo para que Pérez y Sabanés sean los candidatos

Actualizado 26/01/2007 21:06:09 CET

Sabanés niega que exista un acuerdo e insiste en reclamar "la invalidación de la designación del cabeza de lista al Ayuntamiento"

La dirección regional de Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid (IU-CM) y una parte de la dirección federal de la coalición llegaron hoy a un principio de acuerdo sobre sus candidaturas electorales en la Comunidad de Madrid mediante el que Ángel Pérez será candidato a la Alcaldía de la capital e Inés Sabanés aspirante a la Presidencia Regional, según informaron a Europa Press fuentes de los dos órganos.

El acuerdo, que fue cerrado la pasada madrugada y se ha plasmado en un documento de dos páginas negociado por miembros de ambas partes, establece que Gregorio Gordo ocupe el número dos de la lista regional, aunque no cierra la designación del candidato que sucederá a Pérez en la candidatura a la Alcaldía.

El compromiso también establece que las listas de IU-CM serán elaboradas a partir de la resolución de la Presidencia Federal, que establecía la repetición del proceso de elección de la candidatura al Ayuntamiento de Madrid, y la del Consejo Político Regional del pasado 19 de diciembre, que dejaba las listas electorales abiertas para integrar a las minorías.

Sin embargo, Sabanés, el diputado regional Fausto Fernández y una treintena de dirigentes de los dos sectores minoritarios de IU-CM explicaron, a través de un comunicado, que "el supuesto acuerdo incumpliría las resoluciones de la Comisión Federal de Garantías Democráticas y de la Presidencia Federal, que exigen la entrega de los censos de la militancia de IU-CM, así como la invalidación de la designación del cabeza de lista al Ayuntamiento de Madrid".

En este sentido, el coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, señaló esta mañana que las dos partes están llevando a cabo contactos para alcanzar una solución, pero que "no hay todavía un acuerdo y queda mucho trabajo por delante".

NEGOCIACIONES A DOS BANDAS

Las negociaciones supuestamente cerradas fueron protagonizadas por el secretario federal de Organización, Manuel Cámara, y el coordinador del Área Interna, Joan Josep Nuet, en representación de la dirección de Gaspar Llamazares; y por el diputado nacional Ángel Pérez, el parlamentario regional Miguel Reneses, el responsable de Institucional, Antero Ruiz, y el secretario de Organización, Carlos Penit, por parte de la federación madrileña.

Nuet explicó a Europa Press que las dos partes han cerrado "un preacuerdo abierto que no está cerrado y que dará paso a un proceso interno de 15 días para que los militantes lo puedan conocer, puedan opinar e incorporar sus aportaciones".

Por su parte, Reneses indicó que la dirección regional se ha comprometido con la federal a entregarle los censos de Madrid capital y a permitir que las 21 asambleas de distrito "realicen sus aportaciones para incorporarse a las candidaturas". De igual modo, destacó la "generosidad" de Gregorio Gordo, cuya renuncia a ocupar el primer puesto de la lista regional consideró "la llave del acuerdo".

SABANÉS: "NO SOY CANDIDATA A NADA"

Sin embargo, Sabanés señaló a Europa Press que "aún queda mucho trabajo por delante para lograr un acuerdo y que ese acuerdo debe producirse entre la dirección regional de IU y los recurrentes", en referencia al Consejo Político de Madrid Ciudad. "Yo, de momento, no soy candidata a nada", señaló.

La portavoz de IU en el Ayuntamiento de Madrid, que prefirió no valorar el grado de representatividad de Nuet en la dirección federal, pidió a sus compañeros de filas que "no utilicen" su nombre "alegando un acuerdo que a fecha de hoy no existe" y que "abandonen la dinámica de informaciones y contrainformaciones porque no conduce a nada".

El comunicado, que también lleva la firma de la abogada Virginia Díaz y los alcaldes de San Fernando de Henares y Rivas-Vaciamadrid, Montserrat Muñoz y José Masa, respectivamente, especifica que "el supuesto acuerdo se habría alcanzado sin la participación ni el conocimiento" de quienes han "denunciado la irregularidad del proceso de confección de candidaturas".

"Sería de imposible explicación a la militancia de IU, y muy especialmente a la de Madrid Ciudad, que no se repare la vulneración de sus derechos. El problema no puede ser la solución --declaran los firmantes--. Reafirmamos nuestra firme voluntad de llegar a un acuerdo político, partiendo siempre del cumplimiento de las resoluciones de la Comisión Federal de Garantías Democráticas y de la Presidencia Federal.

Al mismo tiempo, el Consejo Político de IU en Madrid Ciudad emitió otro comunicado en el que exige que cualquier acuerdo que se alcance sobre las próximas listas electorales sea concertado con este órgano y que se respete que los militantes de las 21 asambleas de la capital son "quienes eligen la candidatura al Ayuntamiento de Madrid".