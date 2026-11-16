Un amplio dispositivo policial desaloja la acampada de la plaza Cataluña en Barcelona

Varias tiendas de campaña en la acampada por la vivienda, en la Plaza de Catalunya, a 13 de noviembre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un amplio dispositivo de Guardia Urbana y Mossos d'Esquadra empezó sobre la medianoche de este domingo a levantar la acampada en la plaza Cataluña de Barcelona.

Desde última hora de la noche hay un cordón de Mossos al menos una calle antes de los accesos a la plaza. Sobre la 1 de la madrugada de este lunes, los agentes han ido desmantelando las tiendas de campaña.

Las han ido inspeccionando con linternas en medio de la plaza, donde los acampados no tienen luz disponible desde hace semanas. Los agentes han ido dejando irse a algunos desalojados a medida que avanza el desalojo.

La acampada empezó hace un mes y medio en el centro de la plaza para reivindicar el derecho a la vivienda.