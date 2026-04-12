La AN arranca esta semana con las testificales del juicio de 'Kitchen': exdirector de la Policía, comisarios y agentes

El exDAO de la Policía Nacional Eugenio Pino durante el primer día del juicio de la Operación Kitchen, en la Audiencia Nacional, a 6 de abril de 2026, en San Fernando de Henares, Madrid (España). - Pool

MADRID, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Nacional (AN) reanudará a partir de este lunes el juicio de la 'operación Kitchen', el presunto operativo parapolicial de la cúpula del Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy para robar información sensible al extesorero de PP Luis Bárcenas, con las primeras testificales de la vista oral, en la que declararán el exdirector general de la Policía Nacional Ignacio Cosidó, altos mandos policiales como el comisario Enrique Barón y agentes del cuerpo.

Está previsto que Cosidó, máxima autoridad de la Policía Nacional entre 2012 y 2016, declare como testigo en la sede de la Audiencia Nacional de la madrileña calle de Génova el próximo martes, el mismo día que lo hará Barón, exresponsable de la Comisaría General de Información, y Mariano Hervás, ex número dos de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), según consta en el calendario de sesiones.

Entre el lunes y el miércoles están citados más de una decena de agentes del cuerpo, mientras que el jueves será el turno del director de la cárcel de Soto del Real (Madrid) --en la que estuvo preso Bárcenas--, un exdirector de la misma cárcel, dos notarios y dos periodistas, entre otros.

En la primera semana del juicio --en el que están acusados, entre otros, el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, el comisario jubilado José Manuel Villarejo o el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino--, las defensas de los acusados reclamaron la suspensión del juicio por supuestas deficiencias en el proceso de instrucción.

También solicitaron la anulación de algunas pruebas clave en la causa, como una serie de audios incautados a Villarejo que habrían dado lugar a la investigación judicial de los hechos.

RECHAZO A LA IMPUTACIÓN DE COSPEDAL

Mientras tanto, el PSOE, que ejerce la acusación popular, reclamó la suspensión del juicio y la retrotracción de las actuaciones judiciales para imputar de nuevo a la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal y a su exmarido, Ignacio López del Hierro, que acudirán como testigos.

Todas estas reclamaciones, que tuvieron lugar en los dos primeros días de la vista oral, dirigidos a la exposición las cuestiones previas, fueron rechazadas por el tribunal encargado de enjuiciar los hechos, presidido por la magistrada Teresa Palacios, que sí admitió, a propuesta de la defensa de Villarejo, la testifical del empresario Javier Pérez Dolset, a su vez imputado en el 'caso Leire Díez'.

Dolset, que aportó a la causa tres audios de conversaciones de Villarejo, tendrá que acudir para explicar el origen de los archivos.

Está previsto que el juicio, por el que desfilarán cerca de 150 testigos, se extienda hasta el próximo 30 de junio, alternando las sesiones semanalmente entre las sedes de la Audiencia Nacional de la capital y el municipio madrileño de San Fernando de Henares, que acogió la primera semana de la vista oral.

LA FISCALÍA PIDE 15 AÑOS PARA FERNÁNDEZ DÍAZ

La Fiscalía Anticorrupción solicita una pena de cárcel de 15 años y 33 de inhabilitación para el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz por presuntos delitos de encubrimiento, malversación y contra la intimidad.

Anticorrupción también pide 15 años para Martínez, exsecretario de Estado de Seguridad; Pino, ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, y Andrés Gómez Gordo, quien fuera jefe de seguridad de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal.

Por otro lado, interesa una condena de 19 años de prisión para el comisario jubilado José Manuel Villarejo, mientras que en el caso de Ríos reclama una pena de 12 años y cinco meses de prisión y la nulidad de su nombramiento como funcionario de la Policía.

Y en el caso del jefe de Asuntos Internos de la Policía en la etapa en la que se habría producido el presunto espionaje, Martín Blas, el Ministerio Público pide dos años y medio de cárcel.

También están acusados los inspectores policiales José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díez, así como el comisario José Luis Olivera, aunque la Fiscalía solicitó el archivo para los tres al no apreciar suficientes indicios.