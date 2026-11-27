Archivo - El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, interviene durante el cierre de la campaña del PSOE, a 13 de marzo de 2026, en Valladolid, Castilla y León (España). - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Nacional (AN) ha respaldado el rechazo del juez que investiga el 'caso Plus Ultra' a la recusación presentada por el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero contra la joyería que tasó en un millón de euros el valor de las joyas intervenidas por la Policía Nacional en el despacho del exdirigente.

Según un auto de este viernes al que ha tenido acceso Europa Press, la Sala de lo Penal apunta que el informe pericial impugnado por Zapatero versa sobre la identificación, clasificación, valoración y análisis técnico de las piezas de joyería incautadas, "sin que conste que los efectos examinados vayan a desaparecer, ni sufrir modificación alguna que impida su nuevo examen".

Zapatero alegó "aparente falta de imparcialidad y objetividad del perito" después de que el director general de Yanes, la joyería encargada por el juez José Luis Calama para valorar las joyas, realizara unas declaraciones en televisión en las que señaló que las piezas del expresidente socialista tenían un valor "incalculable".

Después de ello, el juez se opuso a la pretensión de Zapatero subrayando que existen "garantías procesales" que "neutralizan cualquier eventual riesgo derivado de la apariencia de parcialidad denunciada".

Y ahora los magistrados inciden en que esos efectos, que Zapatero asegura que le regaló la Casa Real de Arabia Saudí, estarán "a disposición del tribunal que, en su caso, enjuicie los hechos, y de las partes para que el perito proceda nuevamente a su observación, medición, clasificación y valoración, pudiendo además ser sometido a interrogatorio y contradicción por todas las partes personadas".

"No se trata, por consiguiente, de una prueba cuya fuente vaya a desaparecer o cuyo objeto material se haya consumido durante la investigación", remarca.

ZAPATERO PIDIÓ UN ANÁLISIS PROPIO

La Sala de lo Penal expone que todas estas actuaciones "pueden ser nuevamente practicadas sobre los objetos intervenidos mediante la aplicación de los conocimientos y métodos propios de la especialidad pericial, permitiendo la emisión de nuevas conclusiones y su pleno sometimiento a los principios de inmediación, publicidad y contradicción en el acto del juicio oral".

"Y la defensa conserva íntegramente la posibilidad de cuestionar la metodología empleada, discutir las conclusiones alcanzadas, solicitar aclaraciones, proponer pericial contradictoria o interrogar exhaustivamente al perito", puntualiza.

Los magistrados exponen que, al contrario de a lo argumentado por la defensa de Zapatero, la jurisprudencia no avala la admisión de la recusación de peritos en la fase de investigación cuando la pericial sea susceptible de reproducirse en el juicio oral, "sino todo lo contrario".

De hecho, el exdirigente propuso este mes de noviembre a un experto en diamantes y una profesora de Estudios de Gemología de la Universidad de Valencia como peritos para realizar un tercer informe pericial sobre el valor de las joyas intervenidas.

Todo ello se enmarca en la pieza separada que abrió Calama contra Zapatero por presuntos delitos fiscal y de contrabando en relación con las joyas sin declarar halladas en el registro de su despacho en la madrileña calle Ferraz, tasadas en 1,3 millones de euros por la joyería Ansorena y después por Yanes en poco más de un millón.

A su vez, el magistrado investiga al expresidente como presunto líder de una red de tráfico de influencias que habría obtenido beneficios económicos a cambio de su supuesta mediación en el rescate de 53 millones de euros que el Gobierno de Pedro Sánchez concedió a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia.