La AN se corrige y absuelve a Villarejo de los trabajos para Repsol y La Caixa por prescripción de los delitos

Archivo - El comisario jubilado José Manuel Villarejo a su llegada a declarar en la Seu de la Justicia de Andorra por la ‘Operación Cataluña’, a 4 de noviembre de 2025, en Andorra la Vella (Andorra). - Maricel Blanch - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional (AN) ha acordado absolver al comisario jubilado José Manuel Villarejo por los trabajos realizados para Repsol y Caixabank con el fin de obtener información del expresidente de Sacyr Luis del Rivero, al considerar prescritos los delitos por los que había sido condenado a 8 años de cárcel.

En una sentencia recogida por Europa Press, los magistrados estiman los recursos de Villarejo y de su socio Rafael Redondo, que fue condenado a 6 años de cárcel, contra la sentencia de la Sección Cuarta de la propia AN del pasado mayo que condenó a ambos por el 'proyecto Wine' del 'caso Tándem'.

Los magistrados, ademán, rechazan un recurso de la Fiscalía Anticorrupción que pedía, entre otras cuestiones, que Villarejo y Redondo fueran condenados por el delito de cohecho.

(((HABRÁ AMPLIACIÓN)))