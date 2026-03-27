La AN deja en libertad condicional a Crespo, 'número dos' de la 'Gürtel', tras cumplir más de la mitad de la pena

Archivo - Pablo Crespo, durante un juicio en la Audiencia Nacional, a 3 de marzo de 2025, en San Fernando de Henares, Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional (AN) ha acordado este viernes dejar en libertad al 'número dos' de la trama 'Gürtel', Pablo Crespo, después de haber cumplido dos terceras partes de la condena.

Lo ha hecho a través de un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que le concede la libertad condicional por el tiempo que le falta por cumplir y con la "obligación de continuar satisfaciendo el pago de la responsabilidad civil" a la que fue condenado.

El juez José Luis Castro señala que en este caso "hay que valorar positivamente la antigüedad de los hechos delictivos, el escaso riesgo de reincidencia, el tiempo de cumplimiento efectivo, la conducta normalizada durante la condena, el buen uso del régimen abierto".

Y añade que Crespo ha desarrollado actividad laboral en el exterior y está haciendo frente a la responsabilidad civil con "embargos y pagos mensuales de 100 euros".

"Por lo anteriormente expuesto existe un pronóstico individualizado y favorable de reinserción social, según informe de la junta de tratamiento, por lo que concurren los requisitos objetivos y subjetivos mínimos necesarios para la obtención del último grado de cumplimiento de la pena privativa de libertad", considera.

A principios de 2023, la Audiencia Nacional le permitió acceder al tercer grado al entender que cumplía con todos los requisitos, destacando su buena conducta y el pago de la responsabilidad civil.

Crespo, considerado la mano derecha del cabecilla de 'Gürtel', Francisco Correa, fue sentenciado a 36 años y 8 meses de cárcel --entre otras condenas-- por la primera época de la trama (1999-2005).

En el último juicio sobre la trama, celebrado en 2025, se reconoció como "apestado social" y consideró una "obligación y un alivio" admitir ilegalidades, que iban desde mordidas por obra pública a fraude fiscal.