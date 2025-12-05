La AN emite una orden de detención contra 'Josu Ternera' como exdirigente de ETA por el 'caso herriko tabernas'

Archivo - Imagen de archivo (captura de Europa Press TV) del histórico exdirigente de ETA Josu Ternera. - Europa Press TV - Archivo

MADRID 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El juez de la Audiencia Nacional (AN) Santiago Pedraz ha emitido una orden europea de detención contra el exjefe de ETA José Antonio Urrutikoetxea, alias 'Josu Ternera', en el marco del 'caso herriko tabernas' y al estar procesado por el presunto delito de dirección de organización terrorista.

A través de un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el juez Pedraz "acuerda la busca, detención e ingreso en prisión" de Ternera, "librándose la oportuna orden europea de detención".

Cabe recordar que el magistrado acordó procesar este año al exjefe de ETA por el delito de dirección de organización terrorista en el marco de la causa en la que se investigó la financiación de la banda a través de las 'herriko tabernas'.

El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 lo acordó después de que la Sala de lo Penal revocase la conclusión del sumario y de que la Fiscalía solicitase que se ampliase el procesamiento contra 'Josu Ternera' --que fue inicialmente procesado en 2005-- para atribuirle ese nuevo delito.

Para ello tuvo en cuenta la documentación que se localizó tras la detención del histórico dirigente etarra en mayo de 2019 en Francia, concretamente la localizada en la cabaña-refugio de montaña en las proximidades de Saint Gervais-Les Bains, donde se escondía.

El instructor se hizo eco en su resolución del informe de la Fiscalía, que explicaba que la valoración conjunta de esos elementos "corrobora, al menos en forma indiciaria, la hipótesis incriminatoria según la cual el investigado, desde su huida de España en 2002 y hasta su detención", vino actuando "como uno de los máximos dirigentes de la banda terrorista ETA".

"No de otro modo puede explicarse la posesión de documentos, cuya tenencia estaba únicamente al alcance del reducido y muy restringido número de integrantes de ETA, que han de considerarse como sus entonces dirigentes", indicaba el Ministerio Fiscal.

También señalaba que "no de otro modo puede entenderse que haya intervenido en nombre de la organización en las reuniones con representantes del Gobierno de España". Y añadía que "no se explica de otro modo, finalmente, que fuera la persona llamada a anunciar en nombre de ETA su disolución".

Es por eso por lo que el juez instructor acordó ampliar el procesamiento contra 'Josu Ternera' por el delito de dirección de organización o grupo terrorista o subsidiariamente integración en los anteriores.

CAUSAS PENDIENTES EN ESPAÑA

Todo ello en el marco del conocido como 'caso herriko tabernas' o 'caso Batasuna', en el que el juez Baltasar Garzón investigó la red de financiación de ETA a través de esos establecimientos que controlaba Batasuna.

'Josu Ternera', de 74 años, fue detenido en mayo de 2019 en Sallanches, en los Alpes franceses, tras permanecer casi 17 años en la clandestinidad.

En junio de ese año, el Tribunal de Apelaciones francés le puso en libertad provisional por motivos de salud, pero cuando abandonaba la prisión de La Santé fue retenido después de que las autoridades se cercioraran de que la Audiencia Nacional le reclama por varias causas.

El exjefe de ETA, en concreto, tiene pendiente todavía varios procedimientos que continúan abiertos en España: el del atentado contra la casa cuartel de Zaragoza, el del atentado en la Terminal 4 del Aeropuerto de Barajas o el de las propias 'herriko tabernas'.