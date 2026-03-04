La AN escucha hoy a Iglesias y Dina Bousselham en el juicio por la filtración del teléfono de la exasesora

El exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, interviene durante un mitin de Podemos-Alianza Verde, a 4 de febrero de 2026, en Zaragoza, Aragón (España). - Ramón Comet - Europa Press

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El exlíder de Podemos y exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, y la que fue su asesora Dina Bousselham declararán como presuntos perjudicados este miércoles en el juicio de la Audiencia Nacional que indaga sobre el recorrido que tuvo la tarjeta telefónica de ella desde que le robaron el móvil en 2015 hasta que parte de la información que contenía apareció publicada en medios.

El tribunal, presidido por la magistrada Teresa Palacios, también tomará declaración como testigos al ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino y a varios periodistas.

Iglesias y Bousselham ya comparecieron este lunes en la primera sesión del juicio para ratificar el "perdón expreso e irrevocable" que exculpó a los dos periodistas que se sentaban en el banquillo de los acusados.

El acuerdo dejó fuera al comisario jubilado José Manuel Villarejo, por ser funcionario público en el momento en el que ocurrieron presuntamente los hechos, según la Fiscalía.

Anticorrupción solicita 5 años de cárcel para Villarejo por un delito de descubrimiento y revelación de secretos, además de una indemnización de 5.000 euros para Bousselham y otros 1.000 euros para el exvicepresidente.

CORREOS ELECTRÓNICOS Y MENSAJES DE WHATSAPP O TELEGRAM

Un inspector de Asuntos Internos de la Policía Nacional ha ratificado este martes ante el tribunal que la información sobre la exasesora que fue intervenida en varios dispositivos en casa de Villarejo coincidía con algunos pantallazos y documentos que se publicaron en prensa.

Durante la segunda sesión, centrada en las testificales de los policías que participaron en el registro de la casa de Villarejo, el inspector a cargo de la investigación ha relatado que en la entrada en el domicilio del ya único acusado, efectuada en 2017, se intervinieron dos 'pendrives' y un disco duro en el que se localizaron dos carpetas tituladas 'Dina 2' y 'Dina 3'.

En ellos encontraron un "volcado o extracción de datos" de una tarjeta SD con documentación personal de Bousselham, desde correos electrónicos hasta chats de mensajería de Whatsapp o Telegram o datos personales y económicos, esto es, "la vida de una persona en un teléfono", ha expuesto el policía.

Tras dar cuenta del descubrimiento al juez se certificó la existencia de algunas diligencias de investigación posiblemente relacionadas con el caso, entre las que se encontraba una denuncia de Bousselham en noviembre de 2015 por la sustracción de su teléfono móvil. En aquel momento, la Policía no había identificado a los autores del robo, ha dicho.

El inspector ha narrado que, posteriormente, se le tomó declaración a la exasesora de Iglesias, quien señaló que no le constaba que se le hubiera intervenido el móvil antes y reconoció como suyos los pantallazos y documentos hallados.

VILLAREJO MANTUVO "CONTACTOS" CON PERIODISTAS

Según su relato, la denuncia de Bousselham tuvo lugar el 1 de noviembre de 2015, mientras que el informe de los técnicos situaba la información encontraba en casa de Villarejo entre el 9 de diciembre de 2015 y el primer semestre del 2016, es decir, después del robo y antes de la publicación en prensa de varias noticias con esa información, que tuvo lugar en julio de 2016.

Esas noticias incorporaban "chats o pantallazos" que figuraban en la documentación intervenida a Villarejo. "Se hizo el cotejo y es absolutamente coincidente. La captura de pantalla es absolutamente coincidente y no tenemos duda de ello, porque la captura de pantalla, aparte del contenido del texto que es idéntico al que figuraba en esas carpetas 'Dina 2' y 'Dina 3', tiene datos que indubitadamente hace que provengan exactamente de ese chat concreto, como el porcentaje de batería o la cobertura", ha argumentado.

El inspector ha explicado, asimismo, que los agentes hallaron pruebas de que Villarejo mantuvo "contactos previos" a la publicación de las noticias tanto con los periodistas que estaban acusados en el juicio como con otros informadores.