La AN estudia el martes la extradición a Colombia de un miembro de la banda criminal 'Los de Monacho' por 13 asesinatos

MADRID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Nacional estudiará este martes la extradición a Colombia de Jesús Alejandro Ramírez, alias 'Pepe', reclamado por el país latinoamericano como sospechoso de haberse integrado en la organización criminal conocida como 'Los de Monacho' y acusado de haber participado en 13 asesinatos selectivos.

En el escrito de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público solicita que se acuerde la entrega del reclamado para que sea juzgado, además de por las citadas muertes, por un delito de pertenencia a organización criminal y por otro de tenencia ilícita de armas de fuego.

Según explica el Ministerio Fiscal, 'Pepe' "es sospechoso de haberse integrado como mando medio, en el transcurso de los años 2018 y 2019, en una organización delictiva organizada cononcida como 'Los de Monacho'", denominada de este forma por el líder de la banda.

La misma, señala, se dedica "al tráfico de estupefaciente y a la comisión de asesinatos selectivos en función del reparto y control de la venta de estupefacientes en la ciudad de Guadalajara de Buga, en Colombia".

DISPUTA POR EL TERRITORIO

"Con dicha finalidad habrían ideado y perpetrado" un total de 13 asesinatos que fueron perpetrados entre 2019 y 2021 en los barrios de Balboa, Uninorte, el Sendero, la Revolución, Altobonito y el Divino Niño de Buga, "lugares de predominio de la organización, donde se disputaba el territorio con terceros por motivo del tráfico de drogas".

La Fiscalía explica, además, que "la mayor parte de los componentes de la organización se hallan en prisión" en Colombia a la espera de juicio. Cuando fueron detenidos se les incautaron una serie de armas de fuego que estarían relacionadas con los mencionados asesinatos.

El representante del Ministerio Público indica que los delitos que se le imputan a 'Pepe' no habrían prescrito. La solicitud de extradición "no tiene motivación política" y el reclamado no tiene nacionalidad española, por lo que procedería su entrega.