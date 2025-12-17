La AN pone bajo secreto la información aportada por el PSOE sobre sus pagos en metálico de 2017 a 2024

Archivo - Entrada de la sede del Partido Socialista (PSOE), en la calle Ferraz, en Madrid (España).- Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

El juez de la Audiencia Nacional (AN) que investiga el 'caso Koldo', Ismael Moreno, ha decidido abrir una pieza separada secreta con la información aportada por el PSOE sobre sus pagos en metálico entre 2017 y 2024.

Moreno ha acordado el secreto por un mes y ha dado traslado a la Fiscalía Anticorrupción para que "informe lo que a su derecho convenga", según varias resoluciones a las que ha tenido acceso Europa Press.

El juez tiene en cuenta la "gravedad" de los hechos investigados en el 'caso Koldo', el carácter de las diligencias de investigación que se están practicando y el contenido de la documentación con "carácter reservado" que ha aportado el partido político.

Al respecto, incide en que los datos afectan a cargos, trabajadores, simpatizantes o voluntarios del PSOE, lo que determina que se estime "racional, lógica, fundada, necesaria y respaldada legalmente adoptar la medida de decretar el secreto mientras se practican las diligencias de investigación pendientes".

"La exclusión de la publicidad de las actuaciones no puede contemplarse como un límite a la libertad de información, sino, más amplia y genéricamente, como un impedimento al conocimiento, por parte de cualquiera, de las diligencias judiciales practicadas en la fase de instrucción", indica Moreno.

El instructor añade que todo ello está amparado "en la exclusiva finalidad de asegurar la efectiva represión del delito, concepto de ineludible valor y alcance constitucional que se antepone incluso a los de las partes en el proceso, con la única excepción del Ministerio Fiscal".

ENTREGADA EN UN 'PEN DRIVE'

El PSOE entregó este martes al juez un 'pen drive' en el que se incluiría el listado y los justificantes de todos los pagos en metálico efectuados esos años a dirigentes, trabajadores y simpatizantes.

Así constaba en una diligencia en la que el Juzgado Central de Instrucción Número 2 daba constancia de que los socialistas habían entregado al tribunal "un sobre cerrado, el cual contiene escrito junto con la documentación, en formato 'pen drive'", que fue requerida por el magistrado.

Cabe recordar que el juez de la AN decidió en noviembre abrir una pieza separada para investigar esos pagos en efectivo. Lo hizo a instancias del magistrado del Tribunal Supremo que también instruye la causa, ante la sospecha de que el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García pudieron aprovechar la falta de controles en el PSOE a la hora de devolver gastos anticipados para blanquear el dinero obtenido de sus presuntas actividades ilegales.

Además, la Fiscalía Anticorrupción apuntó a un posible delito de desfalco cometido contra la formación política, entre "otras irregularidades".

Moreno reclamó por esos motivos al PSOE la "relación de pagos en metálico efectuados y documentos en los que se soportan los mismos" de 2017 a 2024, sin hacer mayores precisiones.

El PSOE aseguró al juez que colaboraría con la Justicia en cualquier caso, pero alertó de que habría "graves derivaciones jurídicas, procesales, personales y de protección de datos" porque implicaría aportar "todos los gastos adelantados a favor del partido por dirigentes, trabajadores, militantes y simples simpatizantes o voluntarios", no solo los pagos a Ábalos y Koldo.

Los socialistas solicitaron al magistrado, además, que guardase esa información en una pieza secreta a la que solo accedan los investigadores, el juzgado y la Fiscalía, alegando que "es notorio que el PP y el resto de acusaciones hacen caso omiso" a la obligación legal de reserva.