El PSOE entrega al juez del 'caso Koldo' un pen drive con los pagos en metálico de 2017 a 2024 y sus justificantes

Fachada de la sede del PSOE en Ferraz, a 27 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha entregado al juez de la Audiencia Nacional que instruye el 'caso Koldo' un pen drive en el que se incluiría el listado y los justificantes de todos los pagos en metálico efectuados entre 2017 y 2024 a dirigentes, trabajadores y simpatizantes de la formación.

Así consta en una diligencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que el Juzgado Central de Instrucción Número 2 da constancia de que los socialistas han entregado al tribunal "un sobre cerrado, el cual contiene escrito junto con la documentación, en formato pen drive", que fue requerida por el magistrado Ismael Moreno.

El juez de la AN decidió en noviembre abrir una pieza separada para investigar esos pagos en efectivo. Lo hizo a instancias del magistrado del Tribunal Supremo que también instruye la causa, ante la sospecha de que el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García pudieron aprovechar la falta de controles en el PSOE a la hora de devolver gastos anticipados para blanquear el dinero obtenido de sus presuntas actividades ilegales.

Además, la Fiscalía Anticorrupción apuntó a un posible delito de desfalco cometido contra la formación política, entre "otras irregularidades".

Moreno reclamó por esos motivos al PSOE la "relación de pagos en metálico efectuados y documentos en los que se soportan los mismos" de 2017 a 2024, sin hacer mayores precisiones.

El PSOE aseguró al juez que colaboraría con la Justicia en cualquier caso, pero alertó de que, en el caso de entregar la documentación íntegra, habría "graves derivaciones jurídicas, procesales, personales y de protección de datos" porque implicaría aportar "todos los gastos adelantados a favor del partido por dirigentes, trabajadores, militantes y simples simpatizantes o voluntarios".

Los socialistas solicitaron al magistrado, además, que guardase esa información que ya han aportado en una pieza secreta a la que solo accedan los investigadores, el juzgado y la Fiscalía, explicando que "es notorio que el PP y el resto de acusaciones hacen caso omiso" a la obligación legal de reserva.