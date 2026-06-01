La AN pregunta a Venezuela sobre el paradero de De Juana Chaos y otros exmiembros de ETA

Archivo - Fachada de la Audiencia Nacional, a 13 de abril de 2026, en San Fernando de Henares, Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Nacional (AN) ha transmitido una comisión rogatoria a Venezuela en busca de información sobre Juan Ignacio de Juana Chaos y otros 13 exmiembros de la banda terrorista ETA que estarían en aquel país.

En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el juez Francisco de Jorge incide en "el cambio político operado recientemente en Venezuela" para reclamar "colaboración".

De Jorge interesa que las autoridades venezolanas "faciliten cuanta información posean" sobre De Juana Chaos, Eugenio Barrutiabengoa, José Luis Eciolaza, Ángel María Lizarbe, Luis María Olalde, José Ángel Urruti, Asunción Arana, Juan José Aristizábal, María Artola Echeverría, Manuel Asier Guridi, Jesús María Huerta e Ignacio Echevarría.

También ha librado comisión rogatoria a Estados Unidos para que facilitan toda la información que tengan en un procedimiento judicial seguido contra Hugo Armando "El Pollo" Carvajal sobre los miembros de ETA "huidos de la justicia española" y residentes en Venezuela.