La AN prevé que Rajoy y Cospedal declaren como testigos el 23 de abril y Marlaska el 11 de mayo en el juicio de Kitchen

Archivo - El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, durante la presentación de su último libro ‘El arte de gobernar’, en el Auditorio Carlos V del Hotel Monumento San Francisco, a 4 de diciembre de 2025, en Santiago de Compostela, Galicia (España). - Álvaro Ballesteros - Europa Press - Archivo

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Nacional (AN) ha fijado la declaración como testigos del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, la exministra de Defensa María Dolores de Cospedal y el exministro de Interior Juan Ignacio Zoido el próximo 23 de abril, mientras que ha citado el próximo 11 de mayo, también en calidad de testigo, al actual titular del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en el juicio del 'caso Kitchen'.

Así lo recoge el calendario de sesiones, recogido por Europa Press, del juicio en el que la AN juzgará el presunto operativo parapolicial para sustraer al extesorero del PP Luis Bárcenas material sobre la investigación judicial del caso 'Gürtel'.

Los acusados, entre los que se encuentran el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, el comisario jubilado José Manuel Villarejo, el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino o el exjefe de Asuntos Internos de la Policía Nacional Marcelino Martín Blas lo harán los días 14, 18 y 19 de mayo.

Asimismo, la Audiencia Nacional ha fijado para el 27 de abril la declaración de la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría.

El 20 de abril, por su parte, declararán el extesorero del PP Luis Bárcenas y Rosalía Iglesias, su mujer, que ejercen la acusación particular junto a su hijo, Guillermo Bárcenas, vocalista de la banda 'Taburete', que testificará el mismo día que Rajoy y los exministros 'populares' citados.

También prestarán declaración como testigos el exdirector de la Policía Nacional Ignacio Cosidó el 14 de abril, así como el coronel jubilado de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos el 20 de abril.

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