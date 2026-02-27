La AN rebaja tres años de cárcel a Marjaliza por las adjudicaciones de contratos energéticos en ayuntamientos madrileños

Archivo - El empresario David Marjaliza sale tras declarar en la Audiencia Nacional como imputado por el caso ‘Púnica’, a 14 de junio de 2022, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

La Audiencia Nacional (AN) ha rebajado tres años de cárcel, hasta un total de 5 años y 1 mes de prisión, la condena impuesta al empresario y asesor comercial David Marjaliza por la pieza del 'caso Púnica' sobre la adjudicación de contratos públicos de eficiencia energética a la empresa Cofely a cambio del pago de sobornos a alcaldes, autoridades y funcionarios de diversos ayuntamientos de la Comunidad de Madrid.

En un auto, recogido por Europa Press, la Sala de lo Penal aclara la condena que impuso a Marjaliza el pasado mes de diciembre. En la sentencia se condenaba al empresario a 8 años y 2 meses de cárcel por delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, fraude a la Administración pública, prevaricación, cohecho y falsedad en documento mercantil.

La Sala explica que la rebaja de la pena se debe a la modificación del fallo "respecto al delito de organización criminal y al concurso de delitos antedicho, manteniéndose la misma condena por el delito de blanqueo agravado y resto de pronunciamientos". Accede de esta forma a lo solicitado por la defensa de Marjaliza.

Además de al empresario, la Audiencia Nacional condenó a penas de cárcel a otras 28 de las 37 personas físicas y jurídicas que fueron juzgadas por esta pieza separada de la macrocausa 'Púnica'. El tribunal impuso 6 años de cárcel al entonces director general de Cofely Didier Roger Maurice y a los directores comerciales Constantino Álvarez y Pedro García.

Los magistrados consideraron en el fallo que la prueba practicada puso de manifiesto que el modelo de cumplimiento que la compañía tenía escrito y que había divulgado entre sus empleados, a través de sus canales internos, no fue eficaz para prevenir las actividades corruptas realizadas por varios directivos bajo el liderazgo del director general y que implicaron a varios departamentos.

"En definitiva, lo que resulta de la valoración conjunta de la prueba practicada es que los empleados de Cofely implicados en estos hechos desarrollaron la mecánica delictiva involucrando a varios departamentos de la compañía durante tres años, sin que encontraran ninguna traba, al revelarse como ineficaces las medidas anticorrupción proclamadas formalmente pero que no se desarrollaron en orden a prevenir y detectar", recalcaban.