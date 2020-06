Ana Oramas cree que la crisis ha sacado "lo peor de los políticos": Se comportan como en "una taberna del oeste"

La diputada de Coalición Canaria Ana Oramas interviniendo en el Congreso - Pool

Admite con "tristeza" que, en este contexto "no hay ambiente" para llegar acuerdos de reconstrucción de España

MADRID, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Coalición Canaria (CC) Ana Oramas considera que la crisis sanitaria provocada por el coronavirus ha sacado "lo peor de los políticos" que, a su juicio, se comportan por momentos como en "una taberna del oeste", como ocurrió, a su juicio, el pasado miércoles durante el debate en el Congreso de la sexta prórroga del estado de alarma.

En una entrevista con el programa 'Parlamento' de RNE, recogida por Europa Press, Oramas ha denunciado el clima de crispación política que se vivió en esa sesión plenaria y que ella misma se encargó de cuestionar durante su intervención en ese debate, donde aseguró sentirse "avergonzada" porque el Congreso parecía "una taberna del oeste".

"Aquello fue un horror de insultos y descalificaciones entre partidos que deberían ser la solución y no el problema", sobre todo en un momento, según la diputada canaria, en el que los ciudadanos se están debatiendo entre la vida y la muerte, tienen angustia por su futuro o están sufriendo los estragos económicos derivados de la emergencia sanitaria.

NO SE ESTÁ "A LA ALTURA DE LAS CIRCUNSTANCIAS"

Oramas sostiene que el Congreso debe tener "la misma dignidad" que han tenido los ciudadanos en España "sobrellevando el confinamiento, la muerte y la incertidumbre económica", pero lamenta que no se esté "a la altura de las circunstancias".

La nacionalista canaria considera que ya es hora de "rebajar el nivel de insulto y crispación", y pasar de los discursos del "odio" y el "rencor" a buscar el acuerdo sobre lo que afecta a la ciudadanía, que es lo sobre lo que llamó a reflexionar el miércoles cuando tomó la palabra en la tribuna de oradores.

Oramas ha celebrado la repercusión que sus palabras tuvieron en las redes sociales, donde asegura haber recibido "miles" de mensajes de ciudadanos de toda España diciendo que les había ayudado a "recuperar la esperanza en la política", aunque también ha puesto de relieve los "insultos" recibidos por parte de "los intolerantes de extrema izquierda y de extrema derecha" pese a reconocer que, en el fondo, le traen sin cuidado.

SE PUEDE SER DURO SIN FALTAR EL RESPETO

La única representante de CC en la Cámara Baja ha llamado a practicar la "tolerancia" y el "respeto" hacia el que piensa diferente, esto es, "a saber distinguir la discrepancia política de la relación personal" como ocurre en el heterogéneo Grupo Mixto al que pertenece.

Oramas ha admitido que es "muy dura" con el ahora vicepresidente del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, y que lo ha sido en los últimos años con los distintos gobiernos del PSOE y el PP pero que "nunca" ha perdido el respeto. "Esta crisis ha sacado lo mejor de la ciudadanía y lo peor de la clase política", ha resumido.

En este contexto, la diputada dice tener la impresión de que "no hay ambiente" de que los grandes partidos del país quieran ponerse de acuerdo en la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica que se ha puesto en marcha en el Congreso en busca de propuestas para frenar los efectos de la crisis del Covid. No obstante, y pese a la "desesperanza y tristeza" que le produce, asegura que no tirará la toalla y que seguirá realizando todas las aportaciones que pueda para revertir esta situación.