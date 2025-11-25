Ana Redondo aplaude la trayectoria "impecable" de la nueva fiscal en la lucha contra la violencia machista

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha puesto de relieve este martes que la nueva fiscal general del Estado, Teresa Peramato, tiene una trayectoria "impecable" y que su nombramiento, tras la dimisión de Álvaro García Ortiz, lanza a la sociedad el mensaje del compromiso del Gobierno con la igualdad y la lucha contra la violencia de género.

En declaraciones en el Congreso, Redondo ha dicho estar "muy satisfecha" con su nombramiento porque conoce a Peramato, que es una mujer con una carrera "impecable" en defensa de los derechos de las mujeres y frente a la violencia de género, que precisamente este año se ha cobrado ya 38 víctimas.

Preguntada si cree que este nombramiento puede ayudar a recuperar la credibilidad en la Fiscalía, como reclaman asociaciones de jueces y fiscales, Redondo se ha mostrado convencida de que la nueva fiscal es precisamente "una mujer para este momento histórico".

"Creo que (su designación) manda un mensaje muy importante y potente, especialmente hoy, 25 de noviembre (Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer) frente a los negacionistas y frente a los que rechazan los avances", ha añadido.

MENSAJE AL PP Y LOS NEGACIONISTAS

Y entre los negacionistas de la violencia de género Redondo ha querido situar también al PP, pese a que este mismo año firmó la renovación del pacto estatal. La ministra reprocha a los 'populares' sus pactos con Vox en algunas comunidades y declaraciones como las del alcalde de Alpedrete (Madrid), que "blanquea una situación que es claramente de violencia y asesinato machista".

A su juicio, el PP está "blanqueando el negacionismo y a la extrema derecha allí donde la necesitan y traficando con los derechos de las mujeres y la igualdad", lo que atribuye al "miedo al sorpaso" de la extrema derecha, como las encuestas apuntan en Cataluña.