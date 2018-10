Andrea Levy asegura que quienes sigan el "modus operandi" de Puigdemont tendrán que "rendir cuentas" ante la justicia

Publicado 18/02/2018 14:33:46 CET

MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, ha asegurado que quienes sigan el "modus operandi" de Carles Puigdemont de fugarse de España, como es el caso de Anna Gabriel (CUP), que se ha ido a Suiza, tendrán que "rendir cuentas" ante los tribunales, porque "de la justicia nadie se escapa".

"Lo vimos en el caso de Puigdemont, que se va a Bruselas, y ahora nos ha sorprendido que Anna Gabriel se va a Suiza, la hacíamos más en Cuba, pero de todas maneras, de la justicia nadie se escapa y por muchos 'modus operandi' que quieran hacer de intentar huir, fugarse, desde luego van a tener que rendir cuentas, van a tener que ir a los tribunales de justicia españoles por todo lo que han hecho, por todas sus graves irresponsabilidades", ha dicho Levy este domingo en declaraciones a la prensa.

A su juicio, el viaje de la exdiputada de la CUP Anna Gabriel a Suiza constata que el 'modus operandi' de Puigdemont "se expande".

Levy ha recordado que esta semana los imputados por el 'procés' tendrán la "oportunidad" de explicar en el Tribunal Supremo por qué decidieron "traspasar la ley, quebrar la democracia y llevar a todos los catalanes a esta situación de irresponsabilidad" que, en su opinión, sólo ha traído "caos, problemas económicos, tensión social y gran desprestigio institucional".

Levy, que ha recordado que el Gobierno de España ha hecho regresar la "normalidad en el funcionamiento de la administración", ha afirmado que se necesita un gobierno de la Generalitat "que no juegue al escapismo de la realidad y de la legalidad". En definitiva, ha pedido "un president que esté presente en Cataluña, que no esté dando vueltas por el mundo", un "candidato que lo que quiera es gobernar para dar normalidad y tranquilidad a Cataluña y los catalanes".

Así, ha exigido "de una vez por todas" al presidente del Parlament de Cataluña, Roger Torrent, que convoque una nueva ronda de contactos con los partidos políticos catalanes para encontrar a ese "candidato posible, real, con ganas para liderar una etapa de tranquilidad en Cataluña".

"Hay diputados que pueden ser ese perfil, sin imputaciones, sin seguir en el proceso de independencia unilateral que no ha llevado a ningún sitio", ha subrayado Levy, que reitera que el PP apoyará a ese candidato que proponga Ciudadanos, a quien pide presentar un programa de gobierno que sea "valiente". "En esa oportunidad debe pedirle a Torret para ser ella la candidata", ha dicho en referencia a Inés Arrimadas.

"CANDIDATO PUIGDEMONT YA NO EXISTE"

"No podemos seguir más en esta situación, no podemos tener más a Cataluña dependiendo de una persona que está huida, fugada, que ya hasta se ha alquilado una casa fuera de Cataluña. No es de una persona que quiera ser presidente. El candidato Puigdemont ya no existe", ha declarado.

Preguntada sobre las intenciones de Anna Gabriel de volver a España para declarar ante el TS, Levy ha señalado que el PP no sabe si el 'modus operandi' del expresident "se va a seguir contagiando" pero que "a lo mejor" alguien da "más sorpresas". No obstante, ha insistido en que "antes o después tendrán que responder ante los tribunales de justicia".

"Cuanto antes el señor Torrent nos de un candidato que no esté imputado y haya cometido irresponsabilidades en la etapa anterior, antes los catalanes podremos superar esta etapa, porque ahora estamos en ninguna parte", concluyó.