Andueza (PSE) cree que Ortuzar (PNV) "ha traspasado una línea roja" al "vacilar" sobre "la seriedad" de Sánchez

Defiende "la voz propia" de PSE pese a estar en el Gobierno con PNV, que "está acostumbrado a que le toquen palmas y le hagan el rendez-vous"



BILBAO, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, cree que el presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, "ha traspasado una línea roja" al "vacilar" sobre "la seriedad" de Pedro Sánchez a la hora de abordar una negociación de cara a su eventual investidura. "Pedro Sánchez se toma todo absolutamente en serio, faltaría más, es el presidente del Gobierno", ha apuntado.

También ha defendido que los socialistas vascos tienen "voz propia" en Euskadi, pese a estar en el Gobierno Vasco con PNV, y cree que los jeltzales están acostumbrados a que, si otro partido comparte con ellos Ejecutivo, "le toque las palmas y le haga el 'rendez-vouz'".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, se ha referido al emplazamiento que ayer realizó Ortuzar a Sánchez para que hable ya "en serio", no solo de la investidura, sino también de la legislatura.

El líder de los socialistas vascos ha rechazado que el secretario general del PSOE no se tome "en serio" las conversaciones para lograr su investidura. "Faltaba más, es el presidente del Gobierno de España. Vacilar con estas cuestiones probablemente sea traspasar una línea roja", ha añadido.

En todo caso, ha explicado que el líder socialista está "respetando los tiempos, que dicen que hay una sesión de investidura" la próxima semana del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, "mandatado por el Rey, como establece la Constitución, y tiene que dejar que ese candidato vaya al Congreso de los Diputados". "A partir de que fracase, Pedro Sánchez tendrá que dar los pasos que estime oportunos", ha remarcado.

Eneko Andueza se ha mostrado convencido, además, de que va a haber investidura y va a haber un Gobierno socialista en España. "Es lo que quiere la ciudadanía, es lo que necesita el país, y creo que ni España ni ninguna de sus comunidades autónomas se merecen gobiernos que miren al pasado y que nos hagan retroceder en derechos y libertades", ha destacado.

A su juicio, se ha recorrido "un camino muy importante" para que este sea "un país vanguardista en muchos derechos sociales", por lo que sería "algo absolutamente erróneo y hasta catastrófico retroceder" en estos momentos. "Nos estamos jugando demasiado como para que algunos puedan poner en tela de juicio la posibilidad de que no se haga ese investidura", ha advertido.

El líder del PSE-EE cree que el PP "está utilizando la investidura de Sánchez" para proclamar que habrá "contrapartidas" por parte del Gobierno de Pedro Sánchez a Junts en forma de amnistía, de la que "no existe ningún detalle ni ningún texto del que poder opinar en este momento para tapar un fracaso flagrante", que les ha llevado a "tener que recuperar la figura de José María Aznar para intentar salvar un poquito la papeleta".

ACUERDOS DENTRO DE LA LEY

En este sentido, ha subrayado que "cualquier cosa que acuerde el Partido Socialista estará dentro de la Ley y será algo que pueda explicar y argumentar". También cree que "algunos" tienen que ser conscientes de la responsabilidad que tienen y del "riesgo que puede correr este país" si hay unas nuevas elecciones, y "se abre una oportunidad a la derecha y a la extrema derecha" para formar Gobierno.

En cuanto a Junts, ha recordado que los socialistas "nunca se han negado" al diálogo con ningún partido, y ha precisado que "los problemas políticos se arreglan desde la política" y la búsqueda de acuerdos. "Es nuestra responsabilidad", ha manifestado.

En todo caso, ha precisado que "el PP va de fracaso en fracaso y el más estrepitoso se lo va a llevar el próximo día 26 y 27 --en el debate de investidura", y ha subrayado que no ha conseguido recabar "más apoyo que el de la extrema derecha (Vox), un partido repelente que no respeta la legalidad".

Por ello, ha llamado a esperar a que Feijóo "culmine su fracaso" con su no investidura para que el PSOE inicie el camino "en la búsqueda de consensos y el diálogo".

CRÍTICAS EN EL PLENO DE POLÍTICA GENERAL

También se ha referido a las declaraciones en las que Andoni Ortuzar admitió que le habían molestado las críticas que Eneko Andueza realizó en el pasado pleno de política general del Parlamento vasco a la hoja de ruta marcada por el Lehendakari, Iñigo Urkullu, sobre todo en lo que se refiere al autogobierno vasco, la búsqueda de un nuevo estatus para Euskadi y su propuesta de convención constitucional.

"Expresé mi proyecto de país para Euskadi, el proyecto de los socialistas. Yo no creo que me pasara en ningún momento. Lo que puse en evidencia es que en Euskadi hay tres proyectos: el del Lehendakari, que tiene sus deficiencias, sus déficit y tiene cuestiones que no están funcionando bien y los expresamos en el Consejo de Gobierno; después está el proyecto de EH Bildu, que todo lo soluciona con más soberanía e independencia; y está el proyecto del PSE-EE, que intenta contribuir a solucionar a los problemas de Euskadi y responder a las demandas de la ciudadanía vasca", ha subrayado.

Por ello, ha defendido que hizo "un pliego de descargo de la responsabilidad" que los socialistas tienen en el Ejecutivo. "No creo que me pasara, pero creo que hay algunos que están muy poco acostumbrados a la autocrítica, a la crítica y a que otros llevemos el liderazgo y marquemos el paso, especialmente en días tan importantes como un pleno de política general", ha señalado.

A su juicio, la oposición, en esa sesión, "perdió una extraordinaria oportunidad" para lanzar sus propuestas y "algunos se dedicaron más a molestarse que a decir las soluciones que tienen para mejorar la sanidad, la educación y tantas otras cuestiones que son importantísimas para el país".

"Yo no perdí el tiempo, puse encima de la mesa cuál es mi proyecto y parece que eso ha molestado (al PNV). Yo, independientemente de que seamos socios de Gobierno, no voy a renunciar a liderar este país y a dar esa opción a la ciudadanía vasca de conocer qué les ofrecemos para mejorar su calidad de vida", ha asegurado.

Para el dirigente socialista, "estas cosas se tienen que ver con mucha normalidad". "Lo que pasa es que hay algunos que están muy acostumbrados a que, cuando alguien comparte gobierno con ellos, todo el mundo se tenga que dedicar a tocarles las palmas y a hacerles el 'rendez-vous'. Esto no va de eso. Cuando uno esté en un Gobierno, sobre todo con partidos diferentes, lo lógico es que, si hay discrepancias, se hagan públicas", ha resaltado.

Por ello, ha reafirmado que no se "callará" porque los socialistas "no solo tienen un proyecto de país", sino también "voz propia". "Y esa voz propia la alzamos cuando entendemos que hay que hacerlo. Y no fue un exceso, ni desde luego contribuyó a nada negativo, sino a todo lo contrario, a que la gente sepa que hay un partido comprometido con este país, con Euskadi, que tiene herramientas, fórmulas y una hoja de ruta que fue la que mostró el pasado jueves", ha insistido.

LEY DE EDUCACIÓN

En cuanto a la futura Ley de Educación, no ve "imposible" que estén en un acuerdo EH Bildu y PSE-EE. "A partir de ahí, nuestras líneas rojas están muy marcadas, están encima de la mesa. Estamos negociando con el PNV en qué términos tenemos que acordar las enmiendas que vamos a presentar a este Ley de Educación", ha añadido.

Eneko Andueza ha dicho que luego, en la tramitación parlamentaria, se verá qué puntos de acuerdo existen. En todo caso, ha precisado que los socialistas trabajarán "intensamente para hacer posible que la Ley de Educación se apruebe en esta legislatura con el máximo consenso posible", ha concluido.