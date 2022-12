El año 2022, en fotos de Europa Press

MADRID, 15 Dic. (EUROPA PRESS) - Se acercan los últimos días del año, momento de hacer balance y echar la vista atrás. El equipo de fotos de Europa Press ha elegido estas imágenes como resumen de un año de alta intensidad informativa en el que los fotógrafos de la agencia, desplegados por toda España, han tenido que cubrir una guerra en Ucrania, un cambio de liderazgo en el principal partido de la oposición y una cumbre histórica de la OTAN en Madrid, entre otras noticias.

ENERO

Foto: Eduardo Parra / Europa Press

Acababa de comenzar el año y al amanecer del 7 de enero apareció vandalizado por segunda vez en pocas semanas el mural feminista del barrio madrileño de Ciudad Lineal titulado 'La unión hace la fuerza'. El acto vandálico fue de algún modo un preludio de la tensión que ha marcado el año en temas sociales. La obra amaneció con rayajos sobre los rostros de las mujeres históricas que lo protagonizan (figuras como Krida Khalo, Gata Cattana, Nina Simone, Liudmila Pavlichenko o Federica Montseny) y el mensaje: "No somos iguales. Valemos lo mismo".

FEBRERO

Foto: Eduardo Parra / Europa Press

Primera gran noticia del año en el terreno político: en un giro de guión totalmente inesperado sólo semanas antes, Pablo Casado asistió a su último pleno como líder de la oposición. La grave crisis interna desencadenada por un presunto espionaje contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acabó con manifestantes a las puertas de Génova y barones pidiendo la dimisión de su hasta entonces líder nacional. El presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo le sustituyó en abril tras recibir un apoyo mayoritario en el XX Congreso Nacional Extraordinario del partido.

MARZO

Foto: Diego Herrera / Europa Press

El 24 de febrero el orden internacional que se conocía hasta el momento dio un vuelco: el presidente ruso, Vladimir Putin, anunciaba la invasión a Ucrania. Las imágenes de las cruentas batallas aún copan hoy las portadas hoy. Como en todas las guerras, los principales afectados son los civiles. El de la imagen, un voluntario de 26 años llamado Anatoly Berezhnyi, fue alcanzado por un bombardeo ruso mientras trataba de huir de Irpin. Cayó muerto junto a Tetiana Perebyinis, de 43 años, y sus dos hijos, Mykyta, de 18, y Alisa, de 9, a los que ayudaba a escapar de Irpin hacia Kiev.

La imagen de la familia muerta y tirada en el suelo junto a su equipaje desperdigado sobre el pavimento dió la vuelta al mundo. El padre de la familia, Serhiy Perebyinis, que estaba atendiendo a su madre en el este de Ucrania en el momento de la desgracia, se enteró de la muerte de su familia por las imágenes en redes sociales, según relató en una entrevista al 'New York Times'. Reconoció al instante las maletas de su mujer e hijos. La historia de la familia Perebyinis es una muestra del sufrimiento que la invasión ha causado, y sigue provocando, en la población civil.

ABRIL

Foto: Lola Pineda / Europa Press

El 2022 ha sido el año de la vuelta de las grandes celebraciones locales tras la pandemia del Covid. La alta tasa de vacunación alcanzada permitió que las aglomeraciones volvieron a ser una imagen común en verano en todos los pueblos españoles. La de la foto muestra a los asistentes a la procesión de 'Las Turbas', en Cuenca (Castilla-La Mancha).

MAYO

Foto: Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

En el terreno deportivo, el Real Madrid hizo doblete: se alzó como campeón tanto de la Liga como de la Liga de Campeones y tuvo su consiguiente celebración por las calles de la capital. Dos notas más que añadir al palmarés del club, donde ya suman 35 Ligas y 14 Ligas de Campeones.

JUNIO

Foto: Emilio Fraile / Europa Press

Si hay algo de lo que no paramos de hablar en verano fue el calor. Tristemente, las temperaturas sofocantes supusieron la mecha perfecta para que ardiera la mitad de la Península y España se convirtiera en noticia mundial por el volumen de incendios. Uno de los incendios más graves se dio en la Sierra de la Culebra (Zamora, Castilla y León).

JULIO

Foto: Eduardo Sanz / Europa Press

Otra de las grandes citas veraniegas, de vuelta tras la pandemia. La Plaza del Ayuntamiento de Pamplona (Navarra) volvió a llenarse a rebosar el 6 de julio de conjuntos blancos y pañuelos rojos a la espera del 'chupinazo', tradicional inicio de los San Fermines.

AGOSTO

Foto: Rafael Martín / Europa Press

Agosto siguió la misma tendencia. La imagen más icónica del mes fue tomada en plena Fiesta de los Gancheros del Alto Tajo. Esta fiesta se celebra en Guadalajara (Castilla-La Mancha) desde hace diez años y tiene como objetivo homenajear las actividades rurales tradicionales y fomentar la convivencia. Recuerda a los gancheros que arrastraban los troncos hacia el río y una vez allí los ataban y los guiaban hasta la orilla en un trabajo en el que no siempre acompaña la corriente.

SEPTIEMBRE

Foto: Isabel Infantes / Europa Press

Tras más de 70 años en el trono británico, la reina Isabel II de Reino Unido murió el 8 de septiembre a los 96 años de edad. Fue la segunda monarca más longeva de la historia tras Luis XIV de Francia y vio evolucionar su país durante décadas: llegó a conocer a 14 primeros ministros británicos, desde Wiston Churchill a la efímera Liz Truss. Su muerte desencadenó toda una serie de homenajes en su honor durante semanas en todo Reino Unido.

OCTUBRE

Foto: Fernando Sánchez / Europa Press

Todos conocemos su nombre: Mahsa Amini. La joven iraní de 26 años fue detenida por la policía de la moral por no llevar bien puesto el velo. Murió poco después por las lesiones recibidas, aunque las autoridades del país no han admitido ninguna responsabilidad al respecto. Su caso ha desencadenado una increíble oleada de protestas tanto dentro como fuera del país. En esta imagen, una mujer se corta el pelo frente a la embajada de Irán en Madrid.

NOVIEMBRE

Foto: A.Pérez Meca / Europa Press

La tensión entre los trabajadores de la Sanidad Pública madrileña y el gobierno autonómico culminó en una multitudinaria manifestación por las calles de la capital el 13 de noviembre. Bajo el lema, 'Madrid se levanta por la Sanidad Pública contra el Plan de Destrucción de la Atención Primaria', unas 200.000 personas --de acuerdo con la Delegación de Gobierno-- protestaron contra el modelo sanitario de la Comunidad y especialmente por la situación de Atención Primaria y las Urgencias Extrahospitalarias. Los médicos de Atención Primaria continúan con la huelga.

DICIEMBRE

Foto: B.Pérez Meca / Europa Press

No pudo ser: España calló eliminada frente Marruecos. La selección sufre su particular maldición de octavos: no logra superar esta barrera desde el histórico triunfo en Sudáfrica de 2010. La caída en Qatar 2022 también ha supuesto la caída de Luis Enrique como seleccionador: su sucesor es Luis de La Fuente, que hasta ahora se hacía cargo de la Sub-21.

FOTO DEL AÑO

Foto: Eduardo Parra / Europa Press

La cita política del año fue la Cumbre la OTAN celebrada en Madrid el 29 y 30 de junio. Relevante ya desde un principio porque coincidía con el 40 aniversario de la entrada de España en la Alianza, levantó todavía más expectación si cabe al ser la primera en celebrarse tras la invasión rusa de Ucrania. Suecia y Finlandia fueron 'invitados' oficiales y firmaron los protocolos de ingreso pocos días después, aunque su adhesión sigue coleando aún hoy todavía por las reticencias de Turquía.