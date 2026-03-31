Anticorrupción aporta al juicio de la 'Operación Kitchen' correos de Villarejo a Martínez: "Me abandonaste a mi suerte"

El excomisario José Manuel Villarejo, a su llegada a la Audiencia Nacional, a 4 de marzo de 2026, en Madrid (España).- Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Anticorrupción ha aportado de cara al juicio de la 'Operación Kitchen' una serie de correos electrónicos que mandó el comisario jubilado José Manuel Villarejo al ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez --ambos acusados-- en el que el primero le reprocha haberle dejado "tirado": "Me convenciste para que me quedara porque decías necesitarme, pero luego me abandonaste a mi suerte".

Así se desprende del escrito que ha remitido el fiscal César de Rivas a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (AN), donde comenzará el juicio el próximo 6 de abril por el presunto espionaje orquestado en 2013 por la excúpula del Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy (PP) para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas.

Los correos datan del 13 de noviembre de 2016, solo cinco días antes del cese de Martínez como Secretario de Estado y en ellos le reprochó haber pasado "por una campaña orquestada" por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

"De ser un fiel y leal servidor del Estado a un apestado, un hombre de las cloacas ... en referencia a que sois vosotros las cloacas ... y lo habéis aceptado ... porque pensabais ... pensabas, que no iban contra ti", le dijo Villarejo a Martínez.

Una "campaña de descrédito" que el comisario jubilado atribuye al director del CNI en ese momento, Félix Sanz Roldán, y reprochó a Martínez que su "debilidad le ha dado alas a sus maniobras": "Has visto que al final, después de haberme abandonado a mi suerte, han ido a por el Ministro, ahora ex, a por ti".

SU PACIENCIA, "AL LÍMITE"

Así, Villarejo manifestó que "su nivel de paciencia ha llegado al límite, y puede que sea un viaje sin retorno", al tiempo que le recriminó que haya "permitido que saquen una ley absurda" para impedirle "obtener la condición de Honorario", así como que le "nieguen" su "placa insignia" de la Policía.

"Quiero mi respuesta de la fecha real de mi jubilación ... me cansé de esperar. Quiero mi placa insignia ... la que llevé en mi vida profesional...a la que tengo derecho según la misma ley que me ha quitado la condición de Honorario", remachó.

Al final de este correo, Villarejo pidió al ex secretario de Estado "solo lo que en Derecho, en mayúsculas" considera que le "corresponde", y que dejase de ponerse "de perfil", aunque concluyó el mensaje poniéndose a sus órdenes: "Aprovecho la ocasión para ofrecerme para lo que necesites ... como siempre".

La Fiscalía Anticorrupción solicita una pena de cárcel de 15 años y 33 de inhabilitación para el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz por los presuntos delitos de encubrimiento, malversación y contra la intimidad.

También pide 15 años para Martínez, el exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino y para Andrés Manuel Gómez Gordo, quien fuera jefe de seguridad de la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal, también por los mismos delitos. Por otro lado, interesa una condena de 19 años de prisión para Villarejo.