Anticorrupción defiende a un fiscal señalado en la comisión de investigación del Congreso sobre la 'Operación Cataluña'

MADRID 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía Anticorrupción ha defendido este lunes al fiscal José Grinda de las "afirmaciones vertidas" en la comisión de investigación sobre la 'Operación Cataluña' en el Congreso en las que se le atribuyen "motivaciones espurias o actuaciones irregulares".

En su nota de prensa, la Fiscalía Especializada no señala con nombre y apellidos al responsable de dichas "afirmaciones", aunque indica que se trata de un compareciente que "tiene la condición de investigado en diferentes procedimientos judiciales".

Se da la circunstancia de que el pasado 28 de noviembre el exviceministro de Energía de Venezuela Nervis Villalobos aseguró en dicha comisión parlamentaria que Grinda había pedido su detención por haberse negado a "inventarse" testimonios contra la banca andorrana.

En su comparecencia, Villalobos afirmó que dicho fiscal Anticorrupción le había pedido que cooperase como testigo de cargo contra el Banco de Madrid y Duro Felguera, pero él defendió en entoces que no tenía nada que aportar y que no iba a "inventarse" lo que no sabía.

Según señaló el excargo venezolano en el Congreso, le llegaron a ofrecer la nacionalidad, protección y "un paraíso en España" si era capaz de "mentir sobre la Banca Andorrana y Duro Felguera".

Villalobos apuntó que, al negarse a colaborar, el fiscal "perdió el control, dio dos puñetazos en la mesa", le dijo "aténgase a las consecuencias" y le amenazó: "Va terminar en la cárcel". En este sentido, incidió en que después de eso pasó de testigo a investigado (febrero de 2016) y de ahí a la cárcel, donde pasó 13 meses en prisión provisional hasta que la Audiencia Provincial le excarceló y el Constitucional le acabó dando la razón.

El exviceministro de Hugo Chávez relató que fue el propio Grinda quien pidió su detención y la de su esposa, aunque en un primer momento la juez Carmen Lamela de la Audiencia Nacional lo denegó. El caso finalmente quedó en manos del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, a cargo del juez Juan Carlos Peinado, que acordó el bloqueo de sus cuentas y ordenó su detención.

"LEGALIDAD E IMPARCIALIDAD"

Ahora, en el marco de la nota de prensa, la Fiscalía recuerda que Grinda "está sujeto en sus actuaciones procesales al oportuno control judicial y, en el ámbito interno, a los principios de jerarquía y de unidad de actuación, confrme a los cuales las actuaciones procesales más significativas de los fiscales son sometidas al visado de la jefatura".

Desde el Ministerio Público inciden en que dicho sistema "garantiza" que la actuación de la Fiscalía esté "presidida por el fiel respeto a los principios de legalidad e imparcialidad".

Con todo, Anticorrupción sostiene que "todos aquellos investigados que consideren que la actuación del fiscal no ha sido imparcial o que de alguna manera ha vulnerado sus derechos, pueden hacerlo valer en el correspondiente procedimiento o ante el órgano judicial que estimen oportuno".