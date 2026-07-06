Antidroga pide prisión provisional para el hijastro de la alcaldesa de Marbella condenado al ver riesgo de fuga

Archivo - El hijastro de la alcaldesa de Marbella del PP Ángeles Muñoz, Joakim Peter Broberg, llega a la Audiencia Nacional a declarar, a 24 de junio de 2025, en Madrid (España) - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía Antidroga ha pedido a la Audiencia Nacional (AN) la entrada en prisión provisional de Joakim Broberg, el hijastro de la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz (PP), una semana después de haber sido condenado a nueve años de cárcel por tráfico de drogas y blanqueo.

Según ha adelantado 'El País' y han confirmado fuentes fiscales a Europa Press, Antidroga ha solicitado esta medida para Broberg y otros cuatro condenados al observar que existe riesgo de fuga.

Además de la condena de nueve años de cárcel, el tribunal de la Audiencia Nacional encargado del caso impuso a Broberg el pago de una multa de 4,9 millones de euros.

La Audiencia Nacional impuso penas para 21 de las 24 personas que fueron juzgadas por tráfico de drogas, pertenencia a una organización criminal formada principalmente por ciudadanos suecos y por blanqueo de capitales.

En el procedimiento se enjuició a miembros de diferentes organizaciones criminales, relacionadas entre sí, por diversos alijos de droga de marihuana y hachís y por el blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico.

La sentencia ve acreditado que Broberg "ejercía de jefe" en una red encargada de envíos de droga al norte de Europa, principalmente Suecia.

Los magistrados señalaron que Broberg estaba integrado "de forma estable y permanente" en la actividad de tráfico de estupefacientes, hachís y marihuana, si bien le absolvieron de integración en organización criminal, al considerar que no puede ser acusado de este delito "más allá de la participación puntual" que tuviera con integrantes de otras redes criminales.

Asimismo, la sentencia consideró probado que el hijastro de la regidora 'popular' blanqueó 4,8 millones de euros con la compra de casas, otros inmuebles y oro y piedras preciosas.