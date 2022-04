Aragonès insiste en pedir responsabilidades y garantías al Gobierno de que no van a volver a espiar en un futuro

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha insistido este viernes en que el Gobierno debe asumir responsabilidades por el presunto espionaje a más de 60 personas relacionadas con el independentismo para poder recuperar la confianza con el Gobierno y, además, ha reclamado garantías de que no va a volver a ocurrir en el futuro.

"No es suficiente la Comisión de Secretos Oficiales (...) donde el nivel de la información es muy básico y no permite entrar en los detalles necesarios que debemos saber sobre este caso", ha trasladado en declaraciones a Telecinco, recogidas por Europa Press, al ser preguntado acerca de si debe haber asunción de responsabilidades con la dimisión de Robles.

Aragonès ha pedido "transparencia", en primer lugar, y "garantías de que ahora mismo no se está produciendo esa situación y que no se produce en el futuro". Sobre la ministra de Defensa, ha apuntado que su "error más grave" no ha sido tanto "en relación a lo que ha pasado" sino su respuesta dando "validez y apoyo a un presunto espionaje por el hecho de defender un proyecto político diferente".

Además, ha hecho hincapié en que la respuesta del Ejecutivo no es "clara", "convincente" ni tampoco "está a la altura". Así, ha asegurado que él "no tiene nada que ocultar" más allá de conversaciones políticas sobre estrategia en la Generalitat y su compromiso a favor de la independencia.

Por otro lado, Aragonés ha asegurado que no hay "ninguna sombra de duda" sobre The Citizen Lab y ha negado que se trate de "un informe de parte", al ser cuestionado acerca de si puede suponer un problema para su formación el hecho de que el promotor del informe de 'Pegasus' esté investigado por la Audiencia Nacional y por la Guardia Civil por ser uno de los artífices tecnológicos de Tsunami Democrático.

En el caso de que, finalmente, se concluya que la actuación del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) haya actuado bajo autorización judicial, Aragonès ha aclarado que "independientemente" lo grave es la decisión de espiar al independentismo. "Si se espía al independentismo hay una voluntad de vigilar nuestra actuación política democrática", ha apuntado.

"Lo que hay en estos momentos es opacidad absoluta. Yo soy independentista y he sido elegido presidente de Cataluña, ¿por el hecho de promover la independencia mediante procedimientos democráticos y legales debo ser objeto de espionaje?", se ha preguntado Aragonès.