Ardanza cree "fantástico" que Bildu haga política tras el fin de los asesinatos, pero deben reconocer lo que hicieron

BILBAO, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El exlehendakari José Antonio Ardanza (PNV) cree "fantástico" que EH Bildu haga política tras el fin de los asesinatos, los secuestros y la extorsión de ETA. Además, ha asegurado que le gustaría que, "de una vez por todas", la banda "y sus acólitos reconocieran que lo que hicieron estuvo mal y que fue un desastre", un "drama y un trauma" para la sociedad.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Ardanza ha explicado que entiende las críticas surgidas a raíz del anuncio por EH Bildu de su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), pero ha precisado que a él, personalmente, le parece "fantástico".

"Nosotros, desde una posición nacionalista, pero con una visión humanista de la vida y de la solidaridad, siempre hemos estado pidiendo a ese mundo, sobre todo a partir del año 77, después de la amnistía general y demás, que ha llegado el momento de hacer política y no de estar pegando tiros e imponiendo su proyecto político por la fuerza en una situación en la que estamos entrando en un proceso nuevo, de democracia, Franco ha muerto, etc", ha indicado.

Por ello, según ha asegurado, les hicieron "permanentemente una apelación a una convivencia democrática y al diálogo, etc". "No nos hicieron caso, siguieron matando, secuestrando, extorsionando a la gente, sobre todo a los empresarios, y aquello fue un verdadero desastre, un verdadero drama, un verdadero trauma para muchísima gente. Y nosotros tuvimos que aguantar, sufrir y tirar para adelante del carro con todos los palos que ellos nos ponían en las ruedas", ha subrayado.

El ex presidente del Gobierno Vasco entre los años 1985 y 1999 ha destacado que, "afortunadamente", tiene la impresión de que, después de 43 años transcurridos desde la amnistía general, "parece ya que, al final ya, definitivamente, entran en la senda".

"Me pareció fantástico que, de una vez por todas, desapareciera ETA. Es la mayor lacra que hemos tenido para el desarrollo humano, social, económico de nuestra sociedad", ha indicado.

José Antonio Ardanza ha puntualizado que, en la actualidad, le produce "una grandísima alegría" que ahora EH Bildu, "no solo siga ya la senda del Estatuto", aunque no le guste, y también que participe en las instituciones de las que renegaban, cuando acusaban al PNV de ser "un vendido y morroi (siervo)" del "Estado opresor y tirado" por estar en estos foros. "Y ahora parece ser que van a apoyar el Presupuesto español, pues fantástico", ha añadido.

El exlehendakari ha dicho que, ante esto, le sale una "medio sonrisa de decir: por fin", y se ha congratulado de que "todo eso se haga ya democráticamente, sin matar, sin secuestrar, sin extorsionar, sin impuestos revolucionarios".

PACTO DE AJURIA ENEA

Ardanza no entiende que, quienes en su día apoyaron el Pacto de Ajuria Enea, que hablaba de "generosidad" con los que abandonaran la violencia y apostaran por la democracia, ahora rechacen el papel adoptado en política por EH Bildu, en alusión a Felipe González o Alfonso Guerra.

Además, ha recordado que, en su día, insistían en decirle a ETA que, "con el diálogo se puede alcanzar todo", mientras que "hoy en día han cambiado de chip". "No es entendible", ha insistido.

El exlehendakari no ve que la coalición abertzale sea ahora un rival para el PNV, al adoptar este papel más dialogante en las Cortes Generales. "No creo que en el PNV haya temor, sino al contrario, lo que hay es una grandísima satisfacción porque ya era hora que todos pudiéramos remar, aunque este remar no sea acompasado con el nuestro", ha dicho.

José Antonio Ardanza ha recordado que los jeltzales "han remado" en política con el PSE-EE y con EA. "No creo que el PNV tenga ningún complejo (respecto a EH Bildu), sino una gran satisfacción de que, por fin, los 'hijos pródigos vuelvan a casa'", ha reiterado.

AUTOCRÍTICA

Ardanza ha asegurado que le gustaría que, "de una vez por todas, ETA y sus acólitos reconocieran que lo que hicieron estuvo mal hecho, que aquello fue un desastre, que agotaron un montón de esfuerzos, laminaron un montón de ilusiones y esperanzas, y que aquello estuvo mal hecho".

"No les pido ya ni que pidan perdón ni no perdón, porque eso ya depende de la ética y de la moral que cada uno tenga. Yo pediría perdón, pero el que no está convencido de que hay que pedir perdón por esas cosas, allá ellos con su conciencia, si es que la tienen. Pero, al menos que reconozcan que estuvo mal, porque lo que está mal, está mal. Matar está mal", ha aseverado.

A su juicio, es bueno recordar "las cosas que se hicieron bien para poder tener orgullo" de ello, pero también lo que se hizo mal, para que no se repita. "Es fundamental tener esa memoria histórica", ha concluido.