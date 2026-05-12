Armengol apoya en Kiev "abrir las compuertas" de la UE a Ucrania y pide "una paz justa" sin premiar a Rusia

Archivo - El presidente del Parlamento de Ucrania, Ruslan Stefanchuk, recibido por la presidenta del Congreso, Francina Armengol, a 9 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

La presidenta del Congreso traslada a la Rada el apoyo "sin fisuras" de España y denuncia las "atrocidades" rusas contra la población

KIEV/MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha expresado este martes ante el salón de sesiones de la Rada Suprema de Ucrania el apoyo de España a la candidatura de Ucrania para en la Unión Europea y ha defendido que, dado que el país "está preparado y cumple las condiciones", "deberían abrirse las compuertas cuanto antes".

Armengol ha viajado a Ucrania junto a miembros de la Mesa del Congreso, por invitación del presidente del Parlamento ucraniano, Ruslan Stefanchuk. La delegación está integrada por las vicepresidentas Esther Gil de Reboleño (Sumar) y Marta González (PP), y los secretarios Isaura Leal (PSOE), Guillermo Mariscal (PP) y Carmen Navarro (PP).

La visita al Parlamento ucraniano ha comenzado con una ceremonia de ofrenda floral en honor de los diputados y personal de la Rada caídos en la guerra. Posteriormente, Armengol ha firmado en el libro de Invitados de Honor de la Verjovna Rada y se ha reunido con Stefanchuk antes de pronunciar su discurso. Esta tarde celebrará reuniones con la primera ministra, Yulia Sviridenko, y con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.

LA UNIDAD DENTRO DE LA UE "DEBE GUIAR" LA ACTUACIÓN

En su intervención, la presidenta del Congreso ha afirmado que comparecer ante la Cámara ucraniana constituye "un profundo honor", al tratarse de un "símbolo de la soberanía democrática de Ucrania y de la expresión legítima de la voluntad de un pueblo que ha decidido, con valentía y dignidad, defender su libertad frente a la agresión" rusa.

Armengol ha defendido que la Unión Europea mantiene "el fuerte apoyo a Ucrania" y que "la unidad dentro de la UE debe guiar" la actuación en los próximos meses. Además, ha recordado que España es el cuarto país con mayor diáspora ucraniana bajo protección temporal en la Unión y que, desde el inicio del conflicto, ha acogido a 345.000 ucranianos y ucranianas.

"España, como no podía ser de otra forma, apoya plenamente la candidatura de Ucrania para unirse a la UE", ha subrayado Armengol, que ha definido la perspectiva de adhesión como "el síntoma más palpable del apoyo inquebrantable de la Unión a la libertad, independencia y soberanía de Ucrania". Por ello, ha animado a Ucrania a "seguir perseverando" para que esa perspectiva llegue a ser "irreversible".

"NO PUEDEN DICTARSE DECISIONES SOBRE UCRANIA SIN ELLA"

Asimismo, la presidenta del Congreso ha reclamado seguir movilizando a terceros países para lograr "un alto el fuego y una paz justa y duradera acorde con el derecho internacional".

"La paz debe ser justa, no una recompensa al agresor, ya que las fronteras no pueden modificarse por la fuerza, y ha de ser duradera, no una pausa entre dos guerras", ha advertido, antes de añadir que "no pueden dictarse decisiones sobre Ucrania sin Ucrania" ni debates sobre la seguridad de Europa "sin los europeos".

Armengol ha llamado a comprometerse "una vez más" con la defensa "a ultranza" de la Carta de Naciones Unidas y de los principios de independencia, soberanía e integridad territorial, en un momento en el que, según ha advertido, el derecho internacional "está en entredicho".

La representante española ha subrayado que la agresión a Ucrania "no solo es un problema de Europa", sino "una agresión mundial" contra unos valores y un orden que amparaba los derechos humanos. Además, ha defendido que Rusia deberá afrontar "la responsabilidad de su agresión" y ha señalado que España trabaja para que la Comisión Internacional de Reclamaciones y el Tribunal Especial para el Crimen de agresión contra Ucrania sean operativos "cuanto antes", porque "defender a Ucrania es, en todo momento, defender la democracia".

DENUNCIA DE LAS "ATROCIDADES" RUSAS

Armengol ha trasladado, en nombre de la Cámara Baja conjunto del pueblo español, "respeto, admiración y solidaridad" con Ucrania, y ha recalcado que el apoyo del país ibérico es "completo". "España ha apoyado a Ucrania, sin fisuras, desde el principio de este conflicto", ha señalado, antes de lamentar una "injusta y terrible guerra" que ha entrado ya en su quinto año.

La mandataria española ha denunciado las "atrocidades" cometidas por parte de Rusia y ha destacado la "resiliencia y resistencia" de la población ucraniana. También ha recordado que este pueblo ha sobrevivido a "un invierno helador y durísimo", "a oscuras, sin gas, sin calefacción, con las infraestructuras energéticas destruidas y ataques a zonas residenciales".

En este contexto, ha señalado que los ataques y bombardeos rusos han producido ya la pérdida del 70% de la capacidad eléctrica del país y ha expresado su "total repulsa" a los últimos ataques indiscriminados de Rusia contra ciudades ucranianas, que han dejado "de nuevo, sin electricidad a miles de residentes".